Результаты исследования

Лучшим городом был признан австралийский город Мельбурн . Он высоко ценится за хорошие условия жизни: безопасность, здоровье, культура, развлечения и, что не менее важно – инфраструктура для удаленной работы.

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Почему фрилансеры выбирают Мельбурн

Мельбурн один из немногих городов, который предлагает визу "цифрового кочевника" – конкретную визу или эквивалентный документ, что позволяет самозанятым лицам или сотрудникам компании в другой стране въезжать и работать в нем.

Другие города, которые также предлагают подобную визу: Загреб, Прага, Лиссабон, Рейкьявик, Таллин, Афины, Сидней, Дубай, Мехико.

Топ 10 городов для удаленной работы

Мельбурн (Австралия),

Дубай (ОАЕ),

Сидней (Австралия),

Таллинн (Эстония),

Лондон (Великобритания),

Токио (Япония),

город-государство Сингапур,

Глазго (Великобритания),

Монреаль (Канада),

Берлин (Германия).

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Как определяли лучший город

Определяли лучший город для фрилансеров среди 75 городов мира, которые часто называют "лучшими для жизни". Город же оценивались по трем категориям: цены и инфраструктура, законодательство и свободы, "хорошая жизнь".

Омер Кучукдере, генеральный директор платформы Nestpick, сказал, что пандемия коронавируса побудила многих людей пересмотреть свои личные приоритеты, обнаружив преимущества гибкости удаленной работы.

Так, пандемия заставила людей с высокими доходами покинуть города, что ориентированы на бизнес, чтобы жить в местах, которые предлагают лучшие условия повседневной образ жизни.

Арендная плата

В Мельбурне средняя арендная плата одной комнаты в квартире – 681 евро в месяц.

В Сан-Франциско самая высокая арендная плата за помещение для домашнего офиса – 1 736 евро в месяц.

– В Рио-де-Жанейро самая низкая средняя арендная плата составляет 119 евро в месяц.