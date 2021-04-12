Швейцарский банк Julius Baer в ежегодном отчете исследовал, где комфортнее жить богачам в 2021 году. Аналитики взяли корзину потребительских товаров и услуг, которые изображают образ жизни людей с высоким уровнем дохода, и проанализировали цены на них в 25 ключевых странах мира.

Детали исследования

Аналитики банка вывели своеобразный индекс образа жизни в ходе исследования, сравнив цены на 20 товаров и услуг класса люкс. Была принята во внимание цена жилой недвижимости, транспорта передвижения, обедов и ужинов в дорогих ресторанах, косметические процедуры и тому подобное.

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Несмотря на серьезные сдвиги, вызванные COVID-19, мир богатых потребителей не сильно изменился в 2020 году,

– отметили аналитики банка.

Лидеры рейтинга

Самым дорогим, согласно индексу стиля жизни остается, как и в прошлом году регион Азии, а самым дорогим городом был отмечен Шанхай. Отметим, что в 2020 году аналитики банка Julius Baer назвали самым дорогим городом Гонконг.

Тройка самых дорогих городов

Шанхай

Токио

Гонконг

Первая 10 рейтинга

В первой 10 рейтинга присутствуют еще два города Азиатского региона: Сингапур и Тайбей. А также четыре европейские города – Монако, Цюрих, Париж и Лондон и один американский – Нью-Йорк.

Почему Азиатские страны в лидерах

Аналитики Julius Baer отметили и то, что азиатские города стали оказались в лидерах рейтинга еще и потому, что этот регион меньше коснулись локдауны и другие жесткие меры борьбы с пандемией. В результате услуги и вообще привычная жизнь в городе функционировала более нормально, чем в других городах.

Где жить выгоднее

Мехико и Ванкувер – одни из самых доступных городов в рейтинге. Города Северной и Южной Америки в прошлом году стали более выгодными для богатых людей из-за снижения местных валют, включая американский и канадский доллар.

Изменение показателей индекса за год

Некоторые товары и услуги, которые брались во внимание аналитиками индекса, достаточно подешевели по сравнению с прошлогодними результатами. Например, цена на дамские туфли класса люкс упала на 12%, а на номера в дорогих отелях на 9,3%. Цены на авиа перелеты бизнес-классом, наоборот, выросли на 11%.

Исследование аналитики банка Julius Baer проводили в период с июля по сентябрь 2020 года.