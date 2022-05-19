Как найти топливо в Киеве

Онлайн-карты

Жители столицы могут проверить наличие топлива, а также лимиты на количество литров в один бак на онлайн-картах. В частности, такая карта есть на сайте ЛУН – там собраны данные из официальных АЗС и сообщений людей.

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Карта с наличием топлива на разных АЗС / Скриншот с сайта ЛУН

Еще одну карту создал Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА. Правда, там не показывает, где есть топливо, а только график работы и ограничения по топливу.

Мобильные приложения АЗС

Лучшим, хотя и менее удобным способом является проверка наличия топлива на сайтах сетей АЗС или в их мобильных приложениях. Да, придется проверять каждую сеть отдельно. Но зато точно не будет неприятных сюрпризов, когда вы проедете полгорода в надежде заправиться, а там уже не будет топлива.

В мобильных приложениях можно узнать наличие того или иного топлива, лимиты и способы оплаты. Ведь некоторые АЗС продают топливо только через мобильные приложения или по талонам:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авиас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправка SOCAR – SOCAR level.

Когда исчезнет дефицит

Кабмин отменил госрегулирование цен на топливо. Ожидается, что цены поднимутся до 52 гривен на бензин и 58 гривен на дизель, но это решит проблему с дефицитом.

Основная причина дефицита сейчас – логистическая, поскольку топливо для Украины есть, но трудно доставить сюда.

Но и эти проблемы уже решают – ведутся работы по увеличению пропускной способности на польско-украинской границе. А Польша согласилась предоставить нам из собственных резервов 25 тысяч тонн бензина.

Но окончательно решить проблему удастся, когда Украина наладит транспортную сеть с Европой. По прогнозам экспертов, это может произойти до августа этого года.

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