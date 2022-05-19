Как узнать, где есть бензин и дизель во Львове

Дефицит топлива в Украине набирает обороты. Владельцы автомобилей могут часами стоять в очереди, чтобы заправить 20 литров бензина. В материале 24 канала собрали советы, как заправить авто во Львове.

Как найти топливо во Львове

Онлайн карта от ЛУН

Самым удобным способом проверить наличие топлива на разных АЗС одновременно является интерактивная карта от ЛУН, которая собирает данные с сайтов ОККО, WOG и других заправок, а также от людей.

Обратите внимание Страховка для криптотрейдера: что такое опционы и как на них заработать



Карта с наличием топлива на разных АЗС / Скриншот с сайта ЛУН

Правда, нельзя полностью полагаться на эту карту. Если нашли топливо на этой карте, лучше зайти на сайт или в мобильное приложение сети и точно убедиться, есть ли топливо на той или иной АЗС.

Мобильные приложения АЗС

Каждая сеть АЗС имеет свое мобильное приложение и сайт, на которых можно проверить наличие топлива. Там сразу же указаны лимиты и способы оплаты. Потому что часто АЗС теперь принимают только оплату в мобильном приложении:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авиас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправки SOCAR – SOCAR level.



Как проверить наличие топлива в приложении / Скриншот из мобильного приложения WOG

Этот способ самый надежный, но требует больше времени, ведь каждую сеть нужно проверять отдельно.

Телеграм-каналы

Чтобы все время получать оперативную информацию по наличию топлива, можно подписаться на телеграм-каналы, где водители уведомляют друг друга о том, есть ли бензин и дизель на той или иной АЗС:

Но здесь также советуем сверять информацию с официальными сайтами и мобильными приложениями, чтобы не ехать зря.

Когда исчезнет дефицит

Правительство решило отменить госрегулирование цен на топливо, чтобы побороть дефицит на рынке. Ожидается, что цены взлетят до 52 гривен на бензин и 58 гривен на дизельное топливо.

Основная проблема на топливном рынке сейчас – это доставить топливо из Европы сюда.

Польша из собственных резервов предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина. В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности на польско-украинской границе.

До конца мая ситуация с дефицитом должна немного улучшиться. Но окончательно решить проблему удастся, когда Украина наладит транспортную сеть с Европой. По прогнозам экспертов, это может произойти до августа этого года.

К теме – что будет с ценами на топливо: смотрите видео

– это криптобиржа, которая демонстрирует один из самых высоких темпов роста в мире. Уже более 3 миллионов пользователей покупают, продают криптовалюту и торгуют популярными монетами по различным типам контрактов вместе с Bybit.