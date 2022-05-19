Как найти горючее во Львове

Онлайн карта от ЛУН

Самым удобным способом проверить наличие топлива на разных АЗС одновременно является интерактивная карта от ЛУН , которая собирает данные с сайтов ОККО, WOG и других заправок, а также людей.

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Карта с наличием горючего на разных АЗС / Скриншот с сайта ЛУН

Правда, нельзя полностью полагаться на эту карту. Если нашли топливо на этой карте, лучше зайти на сайт или мобильное приложение сети и точно убедиться, есть ли топливо на той или иной АЗС.

Мобильные приложения АЗС

Каждая сеть АЗС имеет свое мобильное приложение и сайт, на которых можно проверить наличие топлива. Там сразу указаны лимиты и способы оплаты. Потому что часто АЗС теперь принимают только оплату в мобильном приложении:

Заправки WOG – Pride;

Заправки ОККО – Fishka;

Заправки ANP, Авиас – Energy;

Заправки UPG – UPG;

Заправка SOCAR – SOCAR level.



Как проверить наличие горючего в приложении / Скриншот с мобильного приложения WOG

Этот способ самый надежный, но требует больше времени, ведь каждую сеть нужно проверять отдельно.

Телеграмм-каналы

Чтобы постоянно получать оперативную информацию по наличию горючего, можно подписаться на телеграмм-каналы, где водители сообщают друг друга о том, есть ли бензин и дизель на той или иной АЗС:

Но здесь также рекомендуем сверять информацию с официальными сайтами и мобильными приложениями, чтобы не ехать впустую.

Когда исчезнет дефицит

Правительство решило отменить госрегулирование цен на горючее , чтобы побороть дефицит на рынке. Ожидается, что цены взлетят до 52 гривен на бензин и 58 гривен на дизельное топливо.

Основная проблема на топливном рынке сейчас – это доставить горючее из Европы сюда.

Польша из собственных резервов предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина . В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности на польско-украинской границе.

До конца мая ситуация с дефицитом должна немного улучшиться. Но окончательно решить проблему удастся, когда Украина наладит транспортную сеть с Европой. По прогнозам экспертов, это может произойти до августа этого года .

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