Как найти горючее во Львове
Онлайн карта от ЛУН
Самым удобным способом проверить наличие топлива на разных АЗС одновременно является интерактивная карта от ЛУН , которая собирает данные с сайтов ОККО, WOG и других заправок, а также людей.
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Карта с наличием горючего на разных АЗС / Скриншот с сайта ЛУН
Правда, нельзя полностью полагаться на эту карту. Если нашли топливо на этой карте, лучше зайти на сайт или мобильное приложение сети и точно убедиться, есть ли топливо на той или иной АЗС.
Мобильные приложения АЗС
Каждая сеть АЗС имеет свое мобильное приложение и сайт, на которых можно проверить наличие топлива. Там сразу указаны лимиты и способы оплаты. Потому что часто АЗС теперь принимают только оплату в мобильном приложении:
- Заправки WOG – Pride;
- Заправки ОККО – Fishka;
- Заправки ANP, Авиас – Energy;
- Заправки UPG – UPG;
- Заправка SOCAR – SOCAR level.
Как проверить наличие горючего в приложении / Скриншот с мобильного приложения WOG
Этот способ самый надежный, но требует больше времени, ведь каждую сеть нужно проверять отдельно.
Телеграмм-каналы
Чтобы постоянно получать оперативную информацию по наличию горючего, можно подписаться на телеграмм-каналы, где водители сообщают друг друга о том, есть ли бензин и дизель на той или иной АЗС:
Но здесь также рекомендуем сверять информацию с официальными сайтами и мобильными приложениями, чтобы не ехать впустую.
Когда исчезнет дефицит
- Правительство решило отменить госрегулирование цен на горючее , чтобы побороть дефицит на рынке. Ожидается, что цены взлетят до 52 гривен на бензин и 58 гривен на дизельное топливо.
- Основная проблема на топливном рынке сейчас – это доставить горючее из Европы сюда.
- Польша из собственных резервов предоставит Украине 25 тысяч тонн бензина . В настоящее время ведутся работы по увеличению пропускной способности на польско-украинской границе.
- До конца мая ситуация с дефицитом должна немного улучшиться. Но окончательно решить проблему удастся, когда Украина наладит транспортную сеть с Европой. По прогнозам экспертов, это может произойти до августа этого года .
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