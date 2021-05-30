Поэтому Экономика 24 решила сравнить уровень жизни, цены, среднюю месячную зарплату, стоимость товаров и услуг в Словакии и Украины, чтобы выяснить, где живется населению дешевле.

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Доход и месячные расходы

Индекс стоимости и качества жизни

Индекс стоимости жизни в Украине составляет 29.86 , а в Словакии – 48.57. То есть, в Словакии понадобится более чем в два раза больше денег, чем в Украине. Что же касается индексов качества жизни, то в Словакии он тоже выше (148.32 против 108.01 соответственно).

Средняя месячная зарплата

В Украине в среднем, по данным Госстата по состоянию на март 2021 года, население зарабатывает 13 612 гривен в месяц.

В Словакии средняя месячная зарплата составляет около 41 450 гривен (1 233 евро), по данным Statistical Office of the Slovak Republic, пишет Trading Economics.

Расходы на жизнь в столице одного человека в течение месяца

Основываясь на аналитике сайта Numbeo , Экономика 24 сравнила насколько дороже будет обходиться жизни в Словакии по сравнению с Украиной на примере жизни в течение месяца в столицах обеих стран.

Потребительские цены в Братиславе на 59,37% выше, чем в Киеве, без учета аренды жилья.

Потребительские цены с учетом аренды в Братиславе на 53,91% выше, чем в Киеве.

Цены на аренду жилья в Братиславе на 41,78% выше, чем в Киеве.

Цены в ресторанах в Братиславе на 63,10% выше, чем в Киеве.

Цены на продукты в Братиславе на 61,12% выше, чем в Киеве.

Местная покупательная способность в Братиславе на 50,73% выше, чем в Киеве.

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Цены на еду

Стоимость продуктовой корзины в Словакии выше, чем в Украине. Мы сравнили цены на мясо, овощи и фрукты, хлеб, молоко, яйца и так далее и обнаружили, что они на большинство продуктов, более чем в два раза выше.

Буханка хлеба в Словакии стоит 31,18 гривны, против 14,79 гривны в Украине (более чем на 16 гривен дороже).

Яйца – за 12 штук словаки платят 63,31 гривны, а украинцы только 32,51 гривны (почти на 31 гривну дороже).

Мясо – разница в цене на него, в общем, в 1,7 раза выше в Словакии. К примеру, килограмм телятины с задней части стоит 272.84 гривен в Словакии, против 149,66 гривны в Украине, а килограмм куриного филе – 164,25 гривны и 99,67 гривны соответственно.

Картофель – один килограмм в Словакии стоит 26,79 гривны, в то время, как в Украине 12,98 гривны – то есть в 2 раза дороже, или на 13,81 гривны.

Фрукты и овощи . Среди фруктов в Украине достаточно популярны яблоки, поэтому мы решили сравнить цену на них. Поэтому, дома украинец сможет приобрести килограмм за 23,07 гривны, а в Словакии придется заплатить 48,41 гривны. Среди овощей мы сравнили цены на помидоры, которые в Словакии стоят почти 77 гривен за килограмм, против около 39 гривен в Украине.

Вместе с тем стоит отметить, что стоимость молока в Словакии меньше на 1,26 гривны. Литр молока словаки покупают по 24,36 гривны, а украинцы за 25,62 гривны. Заметим, что в Украине молоко значительно дороже, по сравнению и с другими странами, например, чем в соседней Беларуси. Что касается стран ЕС, то преимущественно оно там дешевле (Польша, Словакия), или же дороже всего на 5 копеек (Чехия). И это при том, что средний месячный доход в Украине значительно ниже, по сравнению с выше упомянутыми странами.

Почему в Украине молоко стоит дороже

Эксперты, опрошенные Экономической Правдой еще в конце 2019 года привели несколько причин, по которым происходит рост цен на молочную продукцию и уменьшение импорта, в частности:

сокращение поголовья коров у населения и промышленных производителей,

длинная длительная окупаемость инвестиций, которая составляет около 8 лет.

Также важным моментом является то, что НДС на продукты питания в ЕС составляет 7% против 20% в Украине. На стоимость импортных товаров в Украине сказывается и нынешний курс доллара по отношению к гривне. Именно поэтому преимущественно в Украине молоко несколько дороже.

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Цены на еду в заведениях

Поесть в заведении в Словакии будет стоить значительно дороже, чем в Украине. Стоит отметить, что цены на фастфуд в соседней стране существенно выше, чем в Украине. Следовательно, одно комбо-меню McDonald's в Словакии будет стоить дороже, чем обед на двоих в дешевом заведении, согласно данным сайта Numbeo .

За одно комбо-меню McDonald's в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Чехии придется отдать почти 203 гривен, что более чем в два раза больше.

Пообедать в дешевом заведении двоим в Украине можно за 150 гривен, а в Словакии нужно будет заплатить почти 182 гривны.

Что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами, то дома украинцы заплатят за двоих 600 гривен, а в Словакии придется оставить в заведении почти в два раза больше – около 1 011 гривен.

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Развлечения и досуг

Поход в кино, развлечения и шопинг неотъемлемая часть каждого из нас. Поэтому мы сравнили цены на одежду, обувь и стоимость одного билета в кино и обнаружили, что в Украине это стоит несколько дешевле, чем в Словакии, однако исключением становятся цены на одежду.

Поход в кино

Цена билета на одного человека в Украине более чем в два раза меньше, или примерно на 119 гривен дешевле, чем в Словакии (100 гривен и почти 219 гривен соответственно).

Шопинг

Что касается шопинга и покупки одежды, то преимущественно в Словакии цены будут несколько ниже, чем в Украине. Например, пару кроссовок Nike в Украине можно приобрести примерно за 2 298 гривны, а в Словакии хватит и около 2 087 гривен, то есть на одной паре возможно сэкономить более 200 гривен. За платье из магазина ритейлера, например, как Zara, или H&M в Украине придется заплатить почти 1 072 гривны, а в Словакии вполне хватит суммы около 964 гривен.

Пара джинсов Levis в Украине будет стоить около 1 499 гривны, а в Словакии – 1 885 гривен, как видим, украинец в соседней стране за этот товар переплатит почти 400 гривен. Поэтому, покупая вещи за границей, нужно предварительно изучить украинские цены, чтобы не переплатить лишнего и действительно сэкономить.

Другие услуги

Месячный абонемент в спортзал украинцу в Словакии станет в 953 гривны, а в Украине – только 497 гривен. То есть, заниматься спортом дома значительно дешевле.

– Стоимость интернета . В эпоху диджитал многим из нас важно всегда оставаться в курсе событий и не оказаться вне информационного пространства, поэтому мы решили узнать, где это будет дешевле: в Украине или Словакии. Согласно данным сайта Numbeo в Украине за безлимитный месячный интернет скоростью 60 мегабайт в секунду в среднем придется заплатить около 145 гривен, а в Словакии же, аналогичной предложение – почти 545 гривен.

Транспорт

Общественный транспорт . Средняя стоимость билета дешевле в Украине почти в 4 раза, чем в Словакии. Следовательно, за поездку в одну сторону, в среднем, словаки платят 26,81 гривны, а украинцы только 7 гривен.

Передвижение на автомобиле – здесь ситуация несколько неоднозначная, поскольку литр бензина в Украине почти в полтора раза дешевле (на 15,77 гривны). То есть в Словакии украинцам придется заплатить 43,46 гривны против 27,68 гривны дома. Однако, приобрести собственный автомобиль дешевле в Словакии. Например, автомобили марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Украине будет стоить 590 тысяч гривен, а в Словакии около 566 тысяч гривен, что значительно дешевле.

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Жилье

В Словакии, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo в Украине аренда вместе с суммой в коммунальной платежке будет существенно дешевле, чем в Словакии . Однако, стоит принять во внимание тот факт, что и средняя месячная зарплата у словаков значительно выше, чем у украинцев.

Коммунальные услуги (квартира площадью 85 квадратных метров). В Украине за коммунальные услуги придется заплатить около 2 795 гривен против около 5 562 гривны в Словакии.

Аренда жилья . В Украине аренда однокомнатной квартиры, вне центра города, будет стоить около 5 617 гривен, в то же время в Словакии арендная плата за такую же квартиру составит более чем в два раза выше – около 12 770 гривны.

Где дешевле жить

Конечно, цены и стоимость жизни значительно выше в соседней Словакии, однако, заметьте, что и средняя месячная зарплата рядового словака в более чем 3 раза выше, чем у украинца. Что касается цен в заведениях, на продукты питания и другие услуги, то они в Словакии преимущественно в два раза выше. Исключением становится разве, что цена одежды, которая на 100 – 200 гривен меньше, однако не на все группы товаров, и стоимость молока.

Важно вспомнить, что зарплата в 41 450 тысячи гривен (1233 евро) указана без уплаты налогов, так же как и зарплата украинцев в 13 612 гривен. Поэтому, для полноты, предлагаем сравнить процент налога.

В Словакии налог на прибыль для физических лиц составляет 19 – 25%, в зависимости от суммы совокупного дохода за год. Обратите внимание, что налог платят даже студенты, если их доход составил более 200 евро. Однако, если он меньше вышеупомянутой суммы, то в таком случае действует правило odvodové oslobodenie (освобождение от уплаты налогов – 24 канал).

В Украине же от полученной заработной платы нужно уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые составляют 18% и военный сбор (ВЗ) в размере 1,5%. То есть вместе получается 19,5%, которые украинец должен уплатить с полученной зарплаты, единый социальный взнос (ЕСВ) за него платит непосредственно работодатель.

Как переехать на ПМЖ в Словакию

В Словакии достаточно гибкая система получения вида на постоянное место жительства ( ВНЖ ), по сравнению с другими странами, которые входят в ЕС. Следовательно, в стране можно получить ВНЖ через оформление ФЛП с достаточно низким уровнем капитала, который должен составлять лишь 4,3 тысячи евро (около 145 тысяч гривен). Это существенно меньше, чем в других европейских странах. Также ВНЖ можно получить в случае трудоустройства, обучения и осуществления специальной деятельности (художественная, спортивная, различные стажировки и так далее).