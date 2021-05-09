Польшу и Украину объединяет не только граница. Ведь Польша – это самая популярная страна среди украинских зароботчан – уровень жизни там выше, а соответственно и зарплата.

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Но высшие ли там цены? Согласно индексу стоимости жизни Numbeo , жить в Польше – дороже, чем в Украине. Несмотря на это украинцы ездят в Польшу не только на заработки, но и на закупки . Экономика 24 выяснила какие товары и услуги доступны в Польше.

Еда

Цены на продукты в Польше все же несколько выше, чем в Украине. Например, куриное филе у нас можно приобрести за 100 гривен, а в Польше – по 122 гривны. Или 1,5 литра воды в Украине стоит 13 гривен, а в Польше – более 14 гривен.

Исключением среди сравниваемых нами продуктов стало молоко . В Украине литр стоит 25,5 гривны, а в Польше всего 19,4 гривны.



Где дешевле жить: в Украине или Польше / Инфографика 24 канала

Рестораны

Поесть в заведениях Польши также дороже, чем в Украине:

За комбо-меню McDonald's в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Польше – почти 147 гривен.

Пообедать в дешевом заведении можно двум за 150 гривен в Украине и за 182 гривны в Польше.

А вот ужин для двоих в ресторане со средними ценами обойдется украинцам в 600 гривен, а полякам – в 870 гривен.

Одежду

Одежда – это то, за чем действительно можно ехать в Польшу за покупками. Но нужно хорошо разбираться и в украинских ценах, чтобы не купить дороже.

Например, пара обуви Nike действительно немного дешевле там: 2290 гривен в Украине и 2230 гривен в Польше.

А вот пара джинсов в Польше ощутимо дороже – 2487 гривен, когда в Украине можно приобрести за 1500 гривен.

Транспорт

Передвигаться по городу или стране однозначно дороже в Польше. Литра бензина там стоит более 36 гривен (в Украине – 27,67 гривны). А за один билет в общественный транспорт Польши (25 гривен) в Украине можно проехаться трижды (7 гривен).

Зато в Польше можно дешевле приобрести автомобиль . И речь идет не только о подержанным , но и новым. К примеру, Volkswagen Golf 1.4 90 KW в Украине стоит 588 тысяч гривен, а в Польше – 571 тысяч гривен, согласно данным Numbeo .

Другие услуги

Билет в кино в Украине в среднем стоит 100 гривен, в Польше – 184 гривны.

Заниматься спортом также дороже в Польше. Там месячный абонемент в зал стоит 760 гривен, а в Украине – 495 гривен.

– Коммунальные услуги , которые семья платит за квартиру площадью 85 квадратных метров, в Польше достигают 5012 гривен, а в Украине – 2690 гривен.

Месяц в частном саду обойдется украинцу в 6112 гривен, а поляку – 6435 гривен.

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