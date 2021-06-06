Где дешевле жить: в Украине или Болгарии – инфографика

Болгария давно часть Европейского Союза, хотя и с самой слабой экономикой, соответственно зарплаты в стране – на порядок выше. Действительно там дешевле жить, чем в Украине – выяснила Экономика 24.

Экономика Болгарии и Украины

Болгария была ранее страной Восточного блока и солитером СССР до революции в 1989 году, после чего она перешла к рыночной экономике и демократии. Также с 2007 года Болгария является членом Европейского Союза, однако ее экономика считается одной из самых слабых среди стран ЕС.

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Стоит добавить и то, что в стране самый высокий уровень коррупции в ЕС по результатам исследований в 2018 году, что является социально-экономической проблемой страны. Что касается Украины, то у нас тоже рыночная экономика, однако мы – не часть ЕС, поэтому наша экономика несколько слабее в отличие от экономики Болгарской Республики.

Отметим, что в Болгарии одной из основных отраслей экономики в основном являются туризм, а также машиностроительная промышленность, добыча металлов, полезных ископаемых и переработка сырья и сельское хозяйство. Что касается Украины, то нашу основу экономики составляет многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Стоимость жизни

Согласно с Мировым рейтингом легкости ведения бизнеса Doing Business 2020 , который составляет Всемирный банк, Болгария на 4 ступени выше, чем Украина (61 и 64 место в рейтинге соответственно).

Однако, чтобы иметь целостную картину и узнать где же живется населению дешевле: в Болгарии или в Украине, предлагаем сравнить среднюю месячную зарплату, индексы стоимости и качества жизни, а также цены и различные товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.

Заработная плата

В Украине , по данным Госстата, по состоянию на апрель 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 гривны. Заметьте, что по сравнению с мартом текущего года зарплата в Украине упала на 69 гривны.

, по данным Госстата, по состоянию на апрель 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 гривны. Заметьте, что по сравнению с мартом текущего года зарплата в Украине упала на 69 гривны. В Болгарии население, за месяц, в среднем зарабатывает около 25 700 гривен (1500 лев – национальная валюта Болгарии) по состоянию на март 2021 года, как сообщает Болгарский национальный статистический институт.

Индекс стоимости и качества жизни

Индекс стоимости жизни в Украине составляет 29.84, а в Болгарии – 40.00. То есть в Болгарии понадобится в четверть больше денег для жизни, чем в Украине. Что касается индексов качества жизни, то в Болгарии он тоже несколько выше (127,10 против 107,86 соответственно), однако разница не такая существенная, как с другими странами-членами ЕС. Например, в Чехии он составляет 158,33, в Словакии – 148,32, согласно данным сайта Numbeo.

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Стоимость продуктовой корзины

Цены на продукты питания достаточно важный фактор, который учитывает большинство населения. Поэтому мы решили сравнить стоимость продуктовой корзины в сравниваемых странах и выяснили, что он стоит дороже в Болгарии.

Буханка хлеба в Болгарии стоит 19,04 гривны, против 14,86 гривны в Украине (более чем на 4 гривны дороже).

Стоимость мяса – разница в цене на него, в общем, в 1,6 раза выше в Болгарии. Следовательно, килограмм телятины с задней части стоит 243,57 гривны в Болгарии, против 149,74 гривны в Украине, а килограмм куриного филе – 158,29 гривны и 100,21 гривны соответственно.

– разница в цене на него, в общем, в 1,6 раза выше в Болгарии. Следовательно, килограмм телятины с задней части стоит 243,57 гривны в Болгарии, против 149,74 гривны в Украине, а килограмм куриного филе – 158,29 гривны и 100,21 гривны соответственно. Картофель – один килограмм в Болгарии стоит 19,63 гривны, в то время, как в Украине 13 гривен – то есть почти в половину дороже.

– – Яйца – 12 штук болгары покупают по 53,39 гривны, а украинцы в то же время по 32,98 гривны (почти на 21 гривну дороже).

– 21 гривну дороже). Молоко – в Украине за литр в среднем придется заплатить 25,64 гривны против 35,37 гривны в Болгарии.

– в Украине за литр в среднем придется заплатить 25,64 гривны против 35,37 гривны в Болгарии. Фрукты и овощи. Среди фруктов в Украине достаточно популярны яблоки, поэтому мы решили сравнить цену на них. Следовательно, дома украинец сможет приобрести килограмм за 23,04 гривны, а в Болгарии придется заплатить 37,54 гривны. Среди овощей мы сравнили цены на помидоры, килограмм которых в Болгарии стоит более 46 гривен, в то время, как в Украине – около 39 гривен.

Где дешевле жить: в Украине или Болгарии / Инфографика 24 канала

Развлечения и шопинг

Поход в кино, развлечения и шопинг неотъемлемая часть каждого из нас. Поэтому мы сравнили цены на одежду, обувь и стоимость одного билета в кино и обнаружили, что в Украине досуг несколько дешевле стоит, чем в Болгарии. Однако, вещи покупают по более выгодной цене именно болгары.

Поход в кино

Билет на одного человека в кино в Болгарии будет стоить в два раза дороже. Поэтому, украинцу в Болгарии придется заплатить почти 206 гривны против 100 гривен в Украине.

Поход в ресторан

Поесть в заведении в Болгарии будет стоить несколько дороже, чем в Украине, согласно данным сайта Numbeo.

За одно комбо-меню McDonald's в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Чехии придется заплатить более 154 гривен.

в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Чехии придется заплатить более 154 гривен. Пообедать в дешевом заведении двум в Украине можно за 150 гривен, а в Чехии нужно будет заплатить почти 172 гривны.

двум в Украине можно за 150 гривен, а в Чехии нужно будет заплатить почти 172 гривны. Что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами, то дома украинцы заплатят до 549 гривен, а в Болгарии более 772 гривен.

Стоимость напитков:

за чашечку капучино , на обычном молоке, дома украинец в среднем заплатит чуть более 30 гривен, а в Болгарии – почти 40 гривен;

, на обычном молоке, дома украинец в среднем заплатит чуть более 30 гривен, а в Болгарии – почти 40 гривен; бутылка сладкой газировки (0,33 литра) в Украине стоит около 14 гривен, а в Болгарии чуть более 29 гривен;

(0,33 литра) в Украине стоит около 14 гривен, а в Болгарии чуть более 29 гривен; бутылка обычной воды, такого же объема, в Украине стоит чуть более 10 гривен, против почти 18 гривен в Чехии.

Шопинг

Обувь . Например, пара кроссовок Nike в Болгарии стоит около 2 241 гривны, а в Украине, в то же время, около 2 305 гривны, то есть разница в 64 гривны.

. Например, пара кроссовок Nike в Болгарии стоит около 2 241 гривны, а в Украине, в то же время, около 2 305 гривны, то есть разница в 64 гривны. Одежда. Пара джинсов Levis на 64 гривны дешевле в Болгарии, там она стоит 1 438 гривны, против около 1 499 гривны в Украине. Платье в магазине ритейлере, например, как Zara, или H&M в Болгарии будет более чем на 218 гривен дешевле, чем в Украине (839,44 гривны и 1 057,21 соответственно).

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Стоимость транспорта

Общественный транспорт

Средняя стоимость билета дешевле в Украине в 2,5 раза, чем в Болгарии. Следовательно, за поездку в одну сторону в Болгарии придется заплатить 17,6 гривны, а в Украине только 7 гривен.

Однако, отметим, что вскоре средняя стоимость проезда в общественном транспорте в Украине существенно возрастет. Это связано с тем, что правительство не погасило миллиардную задолженность за перевозку льготников, которая существует с 2016 года. Поэтому с 1 июня 2021 года стоимость проезда выросла до 10 гривен в Виннице и Львове, подробнее об этом читайте в материале.

Передвижения на собственном авто

Стоимость бензина. На собственном авто ездить дешевле в Украине, поскольку литр бензина здесь стоит несколько дешевле. То есть в Болгарии украинцу придется заплатить 35,19 гривны против 27,69 гривны дома.

Цена авто. Однако, чтобы передвигаться на собственном автомобиле недостаточно только заправить бак машины, по этому мы узнали сколько стоит купить машину среднего класса, например, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Украине машина будет стоить около 593 тысяч гривен, а в Болгарии почти 618 000 гривен, что значительно дороже, согласно данным сайта Numbeo.

Стоимость парковки. Согласно исследованию сайта momondo.ua в Украине самая низкая стоимость парковки и составляет почти 18 гривен (65 центов). Болгария же на 7 месте в этой категории рейтинга, ведь там за 2 часа парковки придется заплатить более 50 гривен (1,84 доллара).

Аренда жилья

Что касаетсято сайт momondo.ua оценил их в Украине в 2.4 балла, а в Болгарии в 3.4 (где 1 – это низкая, а 7 высокая оценка). В общем, в рейтинге Болгария заняла 38 место, а Украина 27 место, оценка проводилась по 17 критериям.

В Болгарии, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в месячную арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo аренда вместе с суммой в коммунальной платежке в Украине будет несколько дешевле, чем в Болгарии.

Коммунальные услуги (квартира площадью 85 квадратных метров). В Украине за коммунальные услуги придется заплатить более 2 712 гривен против 3 166 гривны в Болгарии.

(квартира площадью 85 квадратных метров). В Украине за коммунальные услуги придется заплатить более 2 712 гривен против 3 166 гривны в Болгарии. Аренда жилья. В Украине аренда однокомнатной квартиры, вне центра города, будет стоить более 5 578 гривен, в то же время в Болгарии арендная плата за такую же квартиру станет примерно на тысячу дороже – около 6 421 гривен.

Где дешевле жить

В Болгарии, в общем, цены не существенно выше, чем в Украине, как, например по сравнению с другими странами ЕС с которыми мы сравнивали её раньше (Польша, Чехия, Словакия). Однако, заработная плата, без уплаты налога, на более 12 тысяч больше, фактически в два раза. Соответственно болгарам живется дешевле, чем украинцам, ведь они себе могут позволить гораздо большее количество товаров и услуг.

Единственное, что в Болгарии будет дешевле стоить, даже украинцу его средней месячной зарплатой в 13,5 тысячи гривен – шопинг.