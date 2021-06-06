Экономика Болгарии и Украины

Болгария была ранее страной Восточного блока и солитером СССР до революции в 1989 году, после чего она перешла к рыночной экономике и демократии. Также с 2007 года Болгария является членом Европейского Союза , однако ее экономика считается одной из самых слабых среди стран ЕС.

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Стоит добавить и то, что в стране самый высокий уровень коррупции в ЕС по результатам исследований в 2018 году, что является социально-экономической проблемой страны. Что касается Украины, то у нас тоже рыночная экономика, однако мы – не часть ЕС, поэтому наша экономика несколько слабее в отличие от экономики Болгарской Республики.

Отметим, что в Болгарии одной из основных отраслей экономики в основном являются туризм, а также машиностроительная промышленность, добыча металлов, полезных ископаемых и переработка сырья и сельское хозяйство. Что касается Украины, то нашу основу экономики составляет многоотраслевая промышленность, сельское хозяйство и сфера услуг.

Согласно с Мировым рейтингом легкости ведения бизнеса Doing Business 2020 , который составляет Всемирный банк, Болгария на 4 ступени выше, чем Украина (61 и 64 место в рейтинге соответственно).

Стоимость жизни

Однако, чтобы иметь целостную картину и узнать где же живется населению дешевле: в Болгарии или в Украине, предлагаем сравнить среднюю месячную зарплату, индексы стоимости и качества жизни, а также цены и различные товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.

Заработная плата

В Украине , по данным Госстата , по состоянию на апрель 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 гривны. Заметьте, что по сравнению с мартом текущего года зарплата в Украине упала на 69 гривны.

В Болгарии население, за месяц, в среднем зарабатывает около 25 700 гривен (1500 лев – национальная валюта Болгарии) по состоянию на март 2021 года, как сообщает Болгарский национальный статистический институт .

Индекс стоимости и качества жизни

Индекс стоимости жизни в Украине составляет 29.84, а в Болгарии – 40.00. То есть в Болгарии понадобится в четверть больше денег для жизни, чем в Украине. Что касается индексов качества жизни, то в Болгарии он тоже несколько выше (127,10 против 107,86 соответственно), однако разница не такая существенная, как с другими странами-членами ЕС. Например, в Чехии он составляет 158,33, в Словакии – 148,32, согласно данным сайта Numbeo .

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Стоимость продуктовой корзины

Цены на продукты питания достаточно важный фактор, который учитывает большинство населения. Поэтому мы решили сравнить стоимость продуктовой корзины в сравниваемых странах и выяснили, что он стоит дороже в Болгарии.

Буханка хлеба в Болгарии стоит 19,04 гривны, против 14,86 гривны в Украине (более чем на 4 гривны дороже).

Стоимость мяса – разница в цене на него, в общем, в 1,6 раза выше в Болгарии. Следовательно, килограмм телятины с задней части стоит 243,57 гривны в Болгарии, против 149,74 гривны в Украине, а килограмм куриного филе – 158,29 гривны и 100,21 гривны соответственно.

– – Картофель – один килограмм в Болгарии стоит 19,63 гривны, в то время, как в Украине 13 гривен – то есть почти в половину дороже.

– – Яйца – 12 штук болгары покупают по 53,39 гривны, а украинцы в то же время по 32,98 гривны (почти на 21 гривну дороже).

– Молоко – в Украине за литр в среднем придется заплатить 25,64 гривны против 35,37 гривны в Болгарии.

– Фрукты и овощи . Среди фруктов в Украине достаточно популярны яблоки, поэтому мы решили сравнить цену на них. Следовательно, дома украинец сможет приобрести килограмм за 23,04 гривны, а в Болгарии придется заплатить 37,54 гривны. Среди овощей мы сравнили цены на помидоры, килограмм которых в Болгарии стоит более 46 гривен, в то время, как в Украине – около 39 гривен.

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Развлечения и шопинг

Поход в кино, развлечения и шопинг неотъемлемая часть каждого из нас. Поэтому мы сравнили цены на одежду, обувь и стоимость одного билета в кино и обнаружили, что в Украине досуг несколько дешевле стоит, чем в Болгарии. Однако, вещи покупают по более выгодной цене именно болгары .

Поход в кино

Билет на одного человека в кино в Болгарии будет стоить в два раза дороже . Поэтому, украинцу в Болгарии придется заплатить почти 206 гривны против 100 гривен в Украине.

Поход в ресторан

Поесть в заведении в Болгарии будет стоить несколько дороже, чем в Украине, согласно данным сайта Numbeo .

За одно комбо-меню McDonald's в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Чехии придется заплатить более 154 гривен.

Пообедать в дешевом заведении двум в Украине можно за 150 гривен, а в Чехии нужно будет заплатить почти 172 гривны.

Что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами , то дома украинцы заплатят до 549 гривен, а в Болгарии более 772 гривен.

Стоимость напитков:

за чашечку капучино , на обычном молоке, дома украинец в среднем заплатит чуть более 30 гривен, а в Болгарии – почти 40 гривен;

бутылка сладкой газировки (0,33 литра) в Украине стоит около 14 гривен, а в Болгарии чуть более 29 гривен;

бутылка обычной воды , такого же объема, в Украине стоит чуть более 10 гривен, против почти 18 гривен в Чехии.

Шопинг

Обувь . Например, пара кроссовок Nike в Болгарии стоит около 2 241 гривны, а в Украине, в то же время, около 2 305 гривны, то есть разница в 64 гривны.

Одежда . Пара джинсов Levis на 64 гривны дешевле в Болгарии, там она стоит 1 438 гривны, против около 1 499 гривны в Украине. Платье в магазине ритейлере, например, как Zara, или H&M в Болгарии будет более чем на 218 гривен дешевле, чем в Украине (839,44 гривны и 1 057,21 соответственно).

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Стоимость транспорта

Общественный транспорт

Средняя стоимость билета дешевле в Украине в 2,5 раза , чем в Болгарии. Следовательно, за поездку в одну сторону в Болгарии придется заплатить 17,6 гривны, а в Украине только 7 гривен.

Однако, отметим, что вскоре средняя стоимость проезда в общественном транспорте в Украине существенно возрастет. Это связано с тем, что правительство не погасило миллиардную задолженность за перевозку льготников, которая существует с 2016 года. Поэтому с 1 июня 2021 года стоимость проезда выросла до 10 гривен в Виннице и Львове, подробнее об этом читайте в материале.

Передвижения на собственном авто

Стоимость бензина . На собственном авто ездить дешевле в Украине , поскольку литр бензина здесь стоит несколько дешевле. То есть в Болгарии украинцу придется заплатить 35,19 гривны против 27,69 гривны дома.

Цена авто . Однако, чтобы передвигаться на собственном автомобиле недостаточно только заправить бак машины, по этому мы узнали сколько стоит купить машину среднего класса, например, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Украине машина будет стоить около 593 тысяч гривен, а в Болгарии почти 618 000 гривен, что значительно дороже, согласно данным сайта Numbeo .

Стоимость парковки . Согласно исследованию сайта momondo.ua в Украине самая низкая стоимость парковки и составляет почти 18 гривен (65 центов). Болгария же на 7 месте в этой категории рейтинга, ведь там за 2 часа парковки придется заплатить более 50 гривен (1,84 доллара).

Что касается качества дорог, то сайт momondo.ua оценил их в Украине в 2.4 балла, а в Болгарии в 3.4 (где 1 – это низкая, а 7 высокая оценка). В общем, в рейтинге Болгария заняла 38 место, а Украина 27 место, оценка проводилась по 17 критериям.

Аренда жилья

В Болгарии, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в месячную арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo аренда вместе с суммой в коммунальной платежке в Украине будет несколько дешевле, чем в Болгарии .

Коммунальные услуги (квартира площадью 85 квадратных метров). В Украине за коммунальные услуги придется заплатить более 2 712 гривен против 3 166 гривны в Болгарии.

Аренда жилья . В Украине аренда однокомнатной квартиры, вне центра города, будет стоить более 5 578 гривен, в то же время в Болгарии арендная плата за такую же квартиру станет примерно на тысячу дороже – около 6 421 гривен.

Где дешевле жить

В Болгарии, в общем, цены не существенно выше, чем в Украине, как, например по сравнению с другими странами ЕС с которыми мы сравнивали её раньше (Польша, Чехия, Словакия). Однако, заработная плата, без уплаты налога, на более 12 тысяч больше, фактически в два раза. Соответственно болгарам живется дешевле, чем украинцам, ведь они себе могут позволить гораздо большее количество товаров и услуг.