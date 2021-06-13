Жизнь в Украине и Грузии: чем похожи страны

Грузия, так же как и Украина стремится быть частью Европейского Союза и даже стала ассоциированным членом ЕС раньше. Поэтому, Экономика 24 решила сравнить эти две страны, чтобы узнать, где дешевле жизнь.

Доход и месячные расходы

Поэтому, чтобы иметь целостную картину и узнать, не только, где живется населению дешевле: в Грузии или в Украине, но и чем похожи страны, предлагаем сравнить среднюю месячную зарплату, индексы стоимости и качества жизни, а также цены и различные товары и услуги, которыми мы пользуемся каждый день.

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Индекс качества и стоимости жизни

Индекс стоимости жизни в Украине составляет 31,47, а в Грузии – 28,86. То есть в Грузии понадобится немного меньше денег для жизни, чем в Украине.

в Украине составляет 31,47, а в Грузии – 28,86. То есть в Грузии понадобится немного меньше денег для жизни, чем в Украине. Что касается индекса качества жизни, то в Грузии он тоже немного выше (117,29 против 108,34 соответственно), за данным сайта Numbeo.

Средняя месячная зарплата

В Украине , по данным Госстата, по состоянию на апрель 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 гривен, но по сравнению с мартом текущего года зарплата в Украине уменьшилась на 69 гривен. Однако, в Бюджетной декларации, которую недавно одобрил Кабмин, указано, что она вырастет на 5,6% к концу 2024 года.

, по данным Госстата, по состоянию на апрель 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 543 гривен, но по сравнению с мартом текущего года зарплата в Украине уменьшилась на 69 гривен. Однако, в Бюджетной декларации, которую недавно одобрил Кабмин, указано, что она вырастет на 5,6% к концу 2024 года. В Грузии, как сообщает Geostat, на конец 2020 года она составляла около 10 609 гривен (1227,3 лари – национальная валюта в Грузии).

Минимальная зарплата

Согласно Мировому рейтингу легкости ведения бизнеса Doing Business 2020 , который составляет Всемирный банк, Грузия на 7 строчке, а Украина аж на 64 (в рейтинг входит 190 мировых стран).

Важно отметить, что в Грузии официальная минимальная зарплата составляет 20 лари, что равно около 173 гривнам, или чуть более 6 долларов. В то время как в Украине минимальная зарплата – 6 тысяч гривен. Грузинский уровень минимальной зарплаты, не меняется уже около 20 лет и не только самый низкий в Европе, но и в странах бывшего СССР.

Заметим, что налог на прибыль в Грузии составляет 20%, а в Украине – 18%.

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Цены на еду

Конечно, тот, кто любит сэкономить – предпочитает домашнюю пищу и покупки продуктов на рынке или в супермаркете. Однако, иногда все же хочется позволить себе больше и изменить привычный ритм. Поэтому мы решили сравнить стоимость продуктовой корзины и цены в заведениях различной категории, чтобы украинцы знали, удастся ли им сэкономить в Грузии.

Отметим и то, что уровень инфляции в Украине значительно ускорился в 2021 году и составил 9,5% в мае, что непосредственно влияет на постепенный рост цен.

Стоимость продуктов

Стоимость продуктовой корзины рядового украинца в Грузии, в основном, будет стоить несколько дороже, однако, исключением становится стоимость хлеба, картофеля и помидоров.

Буханка хлеба в Грузии почти на 5 гривен дешевле, чем в Украине (10,12 и 14,89 гривны соответственно).

в Грузии почти на 5 гривен дешевле, чем в Украине (10,12 и 14,89 гривны соответственно). Молоко (1 литр) в Украине стоит 25,62 гривны против 31,40 гривны в Грузии, на более чем 5 гривен дороже. Напомним, что по сравнению с европейскими ценами в Украине наоборот, преимущественно, молоко несколько дороже.

(1 литр) в Украине стоит 25,62 гривны против 31,40 гривны в Грузии, на более чем 5 гривен дороже. Напомним, что по сравнению с европейскими ценами в Украине наоборот, преимущественно, молоко несколько дороже. Килограмм картофеля в Грузии будет стоить только на несколько копеек дешевле (12,43 против 12,98 гривны).

в Грузии будет стоить только на несколько копеек дешевле (12,43 против 12,98 гривны). Яйца – 12 штук украинцы покупают за 33,01 гривну, а грузины – 38,57 гривны, что заметно дороже.

– 12 штук украинцы покупают за 33,01 гривну, а грузины – 38,57 гривны, что заметно дороже. Фрукты и овощи . Среди фруктов в Украине достаточно популярны яблоки, поэтому мы решили сравнить цену на них. Следовательно, дома украинец сможет приобрести килограмм за 23,02 гривны, а в Грузии придется заплатить 27,34 гривны. Среди овощей мы сравнили цены на помидоры, которые в Грузии стоят значительно дешевле (28,83 гривны против 38,82 гривны).

. Мясо в Грузии стоит тоже несколько дороже. Если сравнивать цены на курятину, то разница составит всего около 8 гривен (куриное филе в Украине стоит 100,30 гривен против 108,24 гривны в Грузии). А вот стоимость телятины уже значительная больше – более 38 гривен (149,59 гривны в Украине против 187,75 гривны в Грузии).

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Цены в заведениях

в Украине составляет 31,74, а в Грузии – 26,36. По оценке сайта Numbeo такие показатели оцениваются, как очень низкие.

В общем, в Грузии ужин или обед в заведении стоит несколько дешевле, чем в Украине. Однако, цены на фастфуд на 20 гривен дороже.

За одно комбо-меню McDonald's в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Грузии – почти 130 гривен.

в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Грузии – почти 130 гривен. Пообедать в дешевом заведении двоим в Украине можно за 150 гривен, а в Грузии всего за 138 гривны.

двоим в Украине можно за 150 гривен, а в Грузии всего за 138 гривны. Что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами, то дома украинцы заплатят около 543 гривны, а в Грузии чуть более 519 гривен.

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Развлечения и досуг

Чтобы определить, где досуг населению более доступен, Экономика 24 решила сравнить стоимость билета в кино на одного и цены в магазинах одежды.

Поход в кино

Цена билета на одного человека в Украине почти на 30 гривен стоит дороже (100 гривен и почти 128,82 гривны соответственно).

Шопинг

В общем, цены в Грузии и Украине практически идентичны на обувь, а что касается одежды, то она будет стоить немного дороже в Украине.

Обувь. Например, пара кроссовок Nike в Грузии стоит около 2 305 гривен, а в Украине, в то же время, немногим более 2 307 гривен, то есть практически одинакова.

Например, пара кроссовок Nike в Грузии стоит около 2 305 гривен, а в Украине, в то же время, немногим более 2 307 гривен, то есть практически одинакова. Одежда. Пара джинсов Levis на 20 гривен дешевле в Грузии (1484 гривны, против 1 504 гривны в Украине). Платье в магазине ритейлере, например, как Zara, или H&M в Грузии будет тоже дешевле (928 гривен против чуть более 1 055 гривны соответственно).

Стоимость жилья

В Грузии система оплаты коммунальных услуг несколько отличается от Украины, поскольку в общую коммуналку обычно не включают счет за электричество. Однако даже если посчитать так называемую коммуналку в целом, то в Грузии сумма в платежке все равно будет меньше, как и арендная плата.

Месячная аренда квартиры , вне центра города, в Грузии в среднем будет стоить почти 4 951 гривны, а в Украине почти 5 569 гривен.

, вне центра города, в Грузии в среднем будет стоить почти 4 951 гривны, а в Украине почти 5 569 гривен. Общая стоимость коммунальных услуг в Грузии тоже стоит значительно дешевле. Следовательно, за месяц, украинцы платят 2 710 гривен, в то время, как грузины только 1 650 гривен, по данным сайта Numbeo.

Чтобы подняться на верх с комфортом – придется заплатить

Многих украинцев удивляет, когда они приезжают в Грузию, что в некоторых домах может оказаться платный лифт и за то, чтобы не идти пешком несколько этажей, а подняться с комфортом, придется кинуть несколько лари в железную коробку. Интересно, что в Батуми, например, платный не только подъем, но и спуск.

Например, если спуск на лифте бесплатный, а в него зашло несколько человек, то платит тот, кому подниматься выше, а дальше все спускаются – бесплатно. Если же нужно платить не только за подъем, но и за спуск, то цена удваивается.

Платные лифты в Грузии / Коллаж 24 канала

Платят ли в Украине за поднятие лифтом

Платы лифты в Украине тоже существуют, например, в Бородянке под Киевом, в Житомирской и Черновицкой областях, где действует система электронных карточек, как рассказывает издание Ukr.Media. В Бородянке систему платных лифтов ввели еще в 2017 году, а в вышеупомянутых областях вообще с 2006 года. Интересным фактом является то, что платные лифты также возможно встретить и в Европе, например, в Риге.

Оплата за каждую поездку снимается с электронной карты, которую жители могут оформить в определенном банке, где за, например, 100 поездок нужно будет заплатить определенную сумму. Деньги, которые платят украинцы, чтобы подняться на верх, идут на счет преимущественно частных компаний, которые и обслуживают лифт в доме.

Платные лифты в Украине / Фото: Ukr.Media

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Стоимость транспорта

Общественный транспорт. Средняя стоимость билета дешевле в Грузии и составляет чуть более 4 гривен, в то же время, как в Украине нужно будет заплатить 7 гривен. Заметим и то, что вскоре средняя стоимость проезда в общественном транспорте в Украине существенно возрастет. Это связано с тем, что правительство не погасил миллиардную задолженность за перевозку льготников, которая существует с 2016 года.

Поэтому, с 1 июня 2021 год стоимость проезда уже выросла до 10 гривен в Виннице и Львове на некоторые виды общественного транспорта, подробнее об этом читайте в материале. Так что в Грузии действительно общественный транспорт значительно дешевле и доступнее населению.

Передвижения на собственном автомобиле – в Грузии тоже будет существенно дешевле, поскольку здесь стоит меньше не только литр бензина, но и покупка собственного автомобиля среднего класса, как, например, Volkswagen Golf 1.4 90 KW.

Потому как, в Украине литра бензина стоит 27,74 гривны против 21,73 гривны в Грузии. Что касается авто, то цена следующая: в Украине почти 593 тысяч гривен, а в Грузии – около 342 тысяч гривен.

Где дешевле жить

Стоимость жизни в Грузии и Украине практически одинакова. Несмотря на то, что грузины получают почти на 3 тысячи гривен меньше, стоимость аренды жилья и коммунальных услуг у них значительно ниже. То же и касается транспорта, как общественного, так и поездок на собственном авто. Цены на одежду тоже практически идентичны, или же отличаются не существенно.

Что касается еды, то все будет зависеть от предпочтений и образа жизни человека. Поскольку цены в заведениях несколько дешевле в Грузии, исключением является разве что стоимость фастфуда. Что касается цен на продукты питания, то ситуация тоже неоднозначная, поскольку некоторые позиции существенно дешевле, или же стоят практически идентично.