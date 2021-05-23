Стоимость жизни и зарплата

Чехия входит в Европейский союз, в отличие от Украины. Сравнивая уровень и стоимость жизни в двух странах, предлагаем для начала сравнить сколько зарабатывает рядовое население в Украине и в Чешской Республике, чтобы узнать количество товаров и услуг, которые может себе позволить человек, живя в той или иней стране.

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Индекс качества и стоимости жизни

Индекс стоимости жизни в Украине составляет 29.78, а в Чехии – 49.97. Что касается индексов качества жизни, то в Чехии он тоже выше (158.33 против 107.86 соответственно)

Средняя месячная зарплата

В Украине , согласно с данными Госкомстата , по состоянию на март 2021 года, средняя месячная зарплата рядового украинца составляет 13 612 гривен.

, В Чехии населения, за месяц, в среднем зарабатывает около 50 970 гривен, согласно статистике Госкомстата за IV квартал 2020 года.

Как видим, чехи получают в несколько раз выше месячную зарплату, чем украинцы. Поэтому предлагаем сравнить стоимость товаров и услуг в Чехии и Украины, чтобы выяснить, где живется населению дешевле.

Стоимость продуктовой корзины

Общая стоимость продуктов в Чехии выше, чем в Украине , а на большинство товаров почти в два раза. Исключением становится разве что молоко, которое наоборот на несколько копеек дешевле. В Украине за литр молока в среднем придется заплатить 25,50 гривны против 25,11 гривны в Чехии.

Что касается мяса , то ситуация выглядит следующим образом. Килограмм куриного филе в Чехии стоит 186,86 гривны, а в Украине только 99,63 гривны, что почти в два раза дешевле. С красным мясом идентичная ситуация. Килограмм телятины с задней части в Чехии стоит 314 гривен, против 150 гривен в Украине.

Другие продукты, которые часто покупает рядовое население

12 яиц в Украине можно купить за 32,44 гривны против 54,44 гривны в Чехии.

Буханка хлеба в Украине стоит 31,97 гривны против 14,75 гривны в Чехии.

Килограмм картофеля в Украине 12 штук стоит 32,44 гривны против 54,44 гривны в Чехии.

За килограмм сыра в Украине придется заплатить 194,59, против 268,20 в Чехии.

Фрукты и овощи – также почти в два раза дороже. Среди фруктов в Украине достаточно популярные яблоки, поэтому мы решили сравнить цену на них. Д ома украинец сможет приобрести килограмм за 23,02 гривны, а в Чехии придется заплатить 46,77 гривны. Среди овощей мы взяли помидоры, которые в Чехии стоят почти 68 гривен за килограмм, против около 39 гривен в Украине.

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Развлечения и шопинг

Что касается досуга и шопинга, то ситуация не однозначная. Потому как цены на одежду в Чехии практически идентичные к украинским. Однако, стоимость билета в кино существенно выше, то же касается и похода в заведение и стоимости напитков в них.

Поход в кино

Билет на одного человека в кино в Чехии будет стоить более чем в два раза дороже . Поэтому, украинцам в Чехии придется заплатить 238 гривны против 100 гривен в Украине.

Поход в ресторан

Поесть в заведении в Чехии будет стоить гораздо дороже, чем в Украине . Стоит отметить, что цены на фастфуд в Чехии существенно выше, чем в Украине. Поэтому, одно комбо-меню McDonald's в Чехии будет стоить так же как и обед на двоих в дешевом заведении, согласно данным сайта Numbeo .

За одно комбо-меню McDonald's в Украине можно заплатить 110 гривен, а в Чехии придется заплатить почти 185 гривен.

Пообедать в дешевом заведении двоим в Украине можно за 150 гривен, а в Чехии нужно будет заплатить почти 185 гривны.

Что касается ужина на двоих в ресторане со средними ценами, то дома украинцы заплатят за двоих 600 гривен, а в Чехии около 923 гривен.

Стоимость напитков:

за чашку капучино, на обычном молоке, дома украинец в среднем заплатит около 30 гривен, а в Чехии – почти 64 гривны;

– бутылка сладкой газировки (0,33 литра) в Украине стоит около 14 гривен, а в Чехии почти 41 гривну;

бутылка обычной воды, такого же объема, в Украине стоит около 11 гривен, против почти 42 гривен в Чехии.

Шопинг

Обувь. Например, пара кроссовок Nike в Чехии стоит около 2 385 гривен, а в Украине около 2 298 гривен.

Одежда. Пара джинсов Levis в Чехии стоит 2 201 гривну, против около 1 496 гривен в Украине, а вот платье в магазине Zara, или H&M в Чехии будет даже на 20 копеек дешевле, чем в Украине (1 071,66 гривны и 1 071,86 в соответствии).

Жилье

В Чехии, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo в Украине аренда вместе с суммой в коммунальной платежке будет существенно дешевле, чем в Чехии . Однако, стоит принять во внимание тот факт, что и средняя месячная зарплата у чехов значительно выше, чем у украинцев.

Коммунальные услуги ( квартира площадью 85 квадратных метров) . В Украине за коммунальные услуги придется заплатить около 2 697 гривен против около 5 849 гривен в Чехии.

Аренда жилья . В Украине аренда однокомнатной квартиры, вне центра города, будет стоить около 5 596 гривен, в то же время в Чехии арендная плата за такую же квартиру составит более чем в два раза выше – около 13 974 гривны.

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Транспорт

Общественный транспорт . Средняя стоимость билета дешевле в Украине в 4,5 раза, чем в Чехии. Поэтому, за поездку в одну сторону в Чехии придется заплатить 13,52 гривны, а в Украине только 7 гривен.

Передвижения на автомобиле . На собственном авто ездить дешевле в Украине, поскольку литра бензина здесь почти на 12 гривен дешевле. То есть в Чехии украинцу придется заплатить 39,67 гривны против 27,68 гривны дома. Однако, чтобы передвигаться на собственном автомобиле недостаточно только заправить бак машины, по этому мы узнали сколько стоит купить машину среднего класса, например, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW. В Украине машина будет стоить 590 тысяч гривен, а в Чехии около 633 тысяч гривен, что значительно дороже.

Где дороже жить

Всего в Чехии население может себе позволить намного больше, чем в Украине, учитывая соотношение уровня жизни, заработной платы, стоимости товаров и услуг в стране. Согласно с аналитикой и подсчетами сайта Numbeo , месячные расходы без учета арендной платы одного человека в Чехии составят около 18 478 гривен. Напомним, что при этом средняя месячная зарплата будет почти 60 тысяч гривен.