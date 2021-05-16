Стоимость жизни и зарплата

Индекс стоимости жизни в Беларуси, по данным сайта Numbeo , почти на 1,5 пункта выше, чем в Украине (30,69 и 29,21 соответственно). Фактически средняя зарплата, после уплаты налогов, в Украине составляет 10 008 гривен , в то же время белорусы получают 11 263 гривен .

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Однако, мало получать просто более высокую зарплату, ведь важно количество товаров и услуг которые сможет себе позволить человек за эти деньги. Поэтому, чтобы узнать действительно ли жить в соседней Беларуси дешевле, чем в Украине Экономика 24 решила сравнить цены на продуктовую корзину, транспорт, досуг, развлечения и другие услуги, которыми пользуется обычно рядовое население, несмотря на среднюю месячную зарплату.

Еда

Стоимость продуктов на рынке

Если сравнивать стоимость продуктовой корзины в Украине и в Беларуси, то в соседней стране она будет несколько дешевле, но не на все категории товаров. Например, килограмм картофеля и 12 яиц обойдутся примерно на 1,5 – 3 гривен дороже, чем в Украине.

Однако, существенно дешевле в Беларуси стоит молоко и куриное филе (18,51 гривны и 88,48 гривны против 25,61 гривны и 99,6 гривны соответственно). Но, если сравнить стоимость килограмма красного мяса , то в Украине оно будет стоить почти на 16 гривен дешевле. К примеру, килограмм телятины с задней части в Белоруссии стоит 165,09 гривны, а в Украине – 149,43 гривны.

А, вот за буханку хлеба придется заплатить практически одинаково. 14,42 гривны в Беларуси против 14,74 гривны в Украине.

Цены в заведениях

Если же вы любите питаться не дома, то обед в заведении в Беларуси будет значительно дороже , чем в Украине. А вот, что касается фастфуда, то его цена отличается лишь в несколько копеек.

Обед в дешевом заведении . В Беларуси придется заплатить около 218 гривен за двоих, в то время, как в Украине только 150 гривен.

Заведение среднего класса . Обед из трех блюд на две персоны в Беларуси обойдется в около 763 гривны, а в Украине – 600 гривен.

– Цены на фастфуд . Стоимость одного комбо-меню в McDonald's в Белоруссии стоит 109,12 гривны, а в Украине – 110 гривен.

Где дешевле жить: в Украине или Беларуси / Инфографика 24 канала

Досуг и шопинг

Поход в кино, развлечения и шопинг неотъемлемая часть каждого из нас. Поэтому мы сравнили цены на одежду, обувь и стоимость одного билета в кино и обнаружили, что в Украине это немного дешевле, чем в соседней Беларуси.

Поход в кино (билет на одного человека) в Беларуси стоит на 5 гривен дешевле, чем в Украине (105 гривен и 100 гривен соответственно).

Шопинг . Например, пару кроссовок Nike в Украине можно приобрести за 2 294 гривны, а в Белоруссии уже за 2 387 гривен. Пара джинсов Levis в Украине будет стоить 1 503 гривны, а в Беларуси – 1 548 гривен.

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Транспорт

Общественный транспорт . Средняя стоимость билета дешевле в Украине на 68 копеек. Поэтому за поездку в одну сторону в Беларуси придется заплатить 7,68 гривны, а в Украине только 7 гривен.

Поездка на такси , без учета трафика, в Беларуси в среднем обойдется на 7 гривен дешевле , чем в Украине. За 1 километр поездки белорусы платят 6,55 гривны (в среднем стартовый тариф 36,56 гривны) в то время, как дома придется потратить 7 гривен за километр (стартовый тариф в Украине – 43,50 гривны).

Передвижения автомобилем. На собственном авто ездить дешевле в Беларуси . Поэтому в соседней стране не только меньше стоит литра бензина, но и приобрести собственное авто среднего класса будет стоить на более 60 тысяч дешевле. Итак, литра бензина в Беларуси будет стоить 20,03 гривны против 27,68 гривны в Украине. Стоимость нового автомобиля, марки Volkswagen Golf 1.4 90 KW, в Беларуси составит около 426 тысяч гривен, в Украине – 590 тысяч гривен, согласно данным сайта Numbeo .

Аренда жилья и коммунальные услуги

В Беларуси, так же как и в Украине, стоимость коммунальных услуг не включена в арендную плату. Согласно данным сайта Numbeo в Беларуси аренда вместе с суммой в коммунальной платежке будет значительно дешевле, чем в Украине .

Коммунальные услуги . Сумма в платежке в Белоруссии будет меньше более чем на тысячу гривен. Поэтому в Украине придется за месяц заплатить 2 701 гривну, против 1 369 гривен в Беларуси за квартиру площадью 85 квадратных метров.

Аренда жилья . Однако, аренда однокомнатной квартиры вне центра города будет в Украине стоить немного дешевле (5 603 гривны против 5 701 гривны соответственно).

Где дешевле жить