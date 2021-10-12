Теперь Кишинев рассматривает опцию его получения через Румынию. Молдове пока газа критически не хватает.

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Молдова просит у ЕС о газе

Сначала 11 октября российские СМИ, например – "Российская газета", массово начали публиковать информацию о том, что Молдова обратилась к "Газпрому" – с предложением подписать новый долгосрочный контракт, но при условии сохранения цен, прописанных в старом.

Дело в том, что предыдущий договор Moldovagaz и "Газпрома" закончился вместе с сентябрем.

С 1 октября Молдова начала покупать российский газ на худших условиях – 790 долларов за 1000 кубометров.

Что интересно: в России такую цену считают уступкой, ведь цена на газ в Европе сейчас прыгает выше 1000 долларов. В Кишиневе же такую цену считают чрезмерной.

Далее, как пишет "МК Молдова" , стало известно, что молдавское правительство с россиянами договориться не смогло.

Поэтому пока что Молдова покупает газ в шесть раз дороже, чем в такой же период 2020, и на 50% дороже, чем в сентябре.

Причем "Газпром" сократил поставки втрое. Соответственно, стране газа критически не хватает.

Именно поэтому, сообщает Financial Times , Молдова обратилась к Евросоюзу с просьбой организовать поставки газа через Румынию. Однако Румыния сейчас пытается свои потребности обеспечить – на фоне того, что в целом в Европе запасы газа на невысоком уровне.

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