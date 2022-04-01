"Газпромбанк" продолжает финансировать войну против Украины: его ещё не отключили от SWIFT

Санкции Запада, которые отключили ряд российских банков от SWIFT, помогли существенно осложнить экономическое положение России. Однако страна-террорист до сих пор имеет лазейки, которые помогают ей финансировать войну против Украины.

Так, "Газпромбанк" продолжает вливать деньги в смертоносное вооружение России. Финансовое учреждение до сих пор не отключили от международной системы SWIFT.

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"Газпромбанк" продолжает финансировать убийства украинцев

Главным управлением разведки Минобороны Украины установлено, что через российские "Промсвязьбанк" и "Газпромбанк" были осуществлены закупки беспилотных летательных аппаратов, комплектующих для военной техники и средств радиоэлектронной разведки для подразделений 47-й танковой дивизии российской армии.

К слову, "Промсвязьбанк" 12 марта попал в перечень учреждений, которые отключили от системы SWIFT. А вот против "Газпромбанка" пока действуют санкции Великобритании.

В Минобороны подчеркнули, что "Газпромбанк" является главным учреждением России, через которое европейцы осуществляют оплату за поставки российских энергоносителей.

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