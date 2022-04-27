"Газпром" заявил, что Польша и Болгария остались без газа из-за невыплаты в рублях

Кремль продолжает энергетический шантаж стран Запада. 26 апреля "Газпром" без всяких объяснений прекратил поставлять газ в Польшу, а впоследствии и в Болгарию.

Уже на следующий день, утром 27 апреля, в "Газпроме" цинично заявили, что прекратили поставки ресурса компаниям "Булгаргаз" (Болгария) и PGNiG (Польша) из-за их отказа платить за газ в рублях. 24 канал передает детали.

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Газовые угрозы Кремля

По заявлению российской компании, к концу рабочего дня 26 апреля "Газпром Экспорт" не получил платежи за поставку газа в апреле от польской и болгарской компании в рублях.

Платежи за газ, поставляемый с 1 апреля, должны производиться в рублях с использованием новых реквизитов, о чем контрагенты были своевременно информированы,

– цинично отметили в компании.

Отмечается, что из-за этого "Газпром Экспорт" сообщил "Булгаргазу" и PGNiG о прекращении поставки газа с 27 апреля и до момента осуществления оплаты в соответствии с порядком, установленным приказом.

Болгария и Польша – транзитные государства. В случае несанкционированного отбора российского газа из транзитных объемов в третьи страны, поставки будут сокращены на соответствующий объем,

– пригрозили в "Газпроме".

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Реакция Польши и Болгарии

Циничное заявление "Газпрома" уже прокомментировал министр энергетики Болгарии Александр Николов. Он отметил, что поставки газа по состоянию на утро 27 апреля все еще продолжаются, и для внутреннего потребления ресурса хватит минимум на месяц.

От Польши никакой официальной реакции на сообщение "Газпрома" пока не последовало. Впрочем, еще после сообщения об остановке поставок в стране заявили, что сейчас имеют все необходимые запасы и источники альтернативной поставки, которые гарантируют Польше газовую безопасность.

Добавим, что европейский рынок уже отреагировал на действия "Газпрома" – стоимость газа на торгах утром 27 апреля подскочила на четверть и составила более 1300 долларов за тысячу кубических метров.

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