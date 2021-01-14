Украина получила от России более 2 миллиардов долларов за транзит газа: детали
"Нафтогаз" в 2020 году предоставил "Газпрому" услуги по транспортировке российского газа через территорию Украины на 2,11 миллиарда долларов. Общий объем переправленного голубого топлива составил 55,8 миллиарда кубометров.
"Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской ГТС. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" Украины.
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Договор между газовыми компаниями предусматривает ежегодное бронирование мощностей газотранспортной системы Украины для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 миллиардов кубометров. В последующие четыре года – 40 миллиардов кубометров.
Кроме этого, "Нафтогаз" в четвертом квартале дополнительно предоставил "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получил более 30 миллионов долларов.
Сотрудничество "Нафтогаза" и "Газпрома": кратко
- 31 декабря 2019 года Украина и Россия на пять лет подписали договор о транзите газа. Существует возможность продления еще на 10 лет.
- В 2020 году транзит российского газа через Украину был сокращен на 38%. В 2021 году "Газпром" сократил транзит еще почти на треть.
- Директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в 2020 году заявил, что Украина готова обеспечить дополнительный объем транзита российского газа в Европу.
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