"Нафтогаз" в 2020 году предоставил "Газпрому" услуги по транспортировке российского газа через территорию Украины на 2,11 миллиарда долларов. Общий объем переправленного голубого топлива составил 55,8 миллиарда кубометров.

"Газпром" полностью оплатил годовые мощности украинской ГТС. Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз" Украины.

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Договор между газовыми компаниями предусматривает ежегодное бронирование мощностей газотранспортной системы Украины для транспортировки российского газа: в 2020 году – 65 миллиардов кубометров. В последующие четыре года – 40 миллиардов кубометров.

Кроме этого, "Нафтогаз" в четвертом квартале дополнительно предоставил "Газпрому" услуги по использованию украинской ГТС, за которые получил более 30 миллионов долларов.

Сотрудничество "Нафтогаза" и "Газпрома": кратко