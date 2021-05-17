О шагах "Газпрома" издание сообщает со ссылкой на результаты месячного аукциона на Regional Booking Platform.
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"Газпром" выкупил все украинские мощности
На июнь из предложенных 15 миллионов кубометров в сутки российский "Газпром" забронировал весь объем. На апрель, март и февраль компания покупала немного меньше – по 14,2 миллиона кубометров в сутки, а в мае были уже 15 миллионов кубометров.
В 2021 году у "Газпрома" действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 миллиардов кубометров, то есть 109 миллионов кубометров в сутки, еще 15 миллионов кубометров забронированы дополнительно на аукционе – в целом 124 миллиона кубометров в сутки.
В мае "Газпром" прокачивает через Украину примерно по 124 миллиона кубометров в сутки, полностью используя забронированный объем.