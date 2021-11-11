В "Газпроме" говорят об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Об этом рассказал гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

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Возобновили контрактные объемы

По словам Макогона, объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам. Теперь он достигает 109 миллионов кубометров после снижения до почти 57 миллионов в начале ноября.

Дополнительных объемов нет

Гендиректор подчеркнул, никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, "Газпром" не забронировал.

К слову, год назад "Газпром" прокачивал 178,4 миллиона кубометров газа в день. В 2019 году эта цифра увеличилась до 277,3 миллиона кубометров.

Украина готова к увеличению транзита

Макогон отметил, что Украина готова поставлять до 250 миллионов кубометров в сутки. Это в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.

Обратите внимание! "Газпром" обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу. Этого не сделали. Тогда цены на голубое топливо в ЕС вернулись к 990 долларам за тысячу кубов.

Текст поста Сергея Макогона:

Газпром рапортует об увеличении поставок в ЕС, но факты говорят о другом. Объем ежедневного транзита через Украину просто вернулся к контрактным объемам в 109 миллионов кубометров после снижения до почти 57 миллионов кубометров в первые дни ноября.

Никаких дополнительных объемов, превышающих транзитный контракт, Газпром не забронировал. Поэтому об увеличении поставок в ЕС через Украину речь не идет.

Напомню, что транзит в этот день в 2020 году был 178,4 миллиона кубометров, а в 2019 году – 277,3 миллиона в сутки.

Украина сейчас готова транзитировать до 250 миллионов кубометров в сутки, что в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.