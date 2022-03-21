Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на данные платформ RBP и GSA Platform. Предлагаемые мощности трубопровода "Ямал – Европа" оказались не востребованы.

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На аукционе 21 марта были предложены мощности в 89,1 миллиона кубометров в сутки. Но они остались невостребованными. Трубопровод "Ямал – Европа" проходит через Беларусь и Польшу в Германию.

В то же время, "Оператор газотранспортной системы Украины" не предлагал на аукционе дополнительные мощности по транзиту газа на апрель, из-за чего торги отменили.

(Не) зависимость Европы от газа

Россия долгое время использовала свои энергоресурсы как способ контролировать некоторые европейские страны. Но этому может наступить конец:

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