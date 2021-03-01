Транзит российского газа через территорию Украины вырос. Об этом свидетельствуют данные компании "Газпром", Оператора ГТС Украины и европейских газотранспортных операторов.

Транзит увеличился, поскольку температура воздуха в Европе нормализовалась. В частности, на выходных вернулась от аномального тепла и двузначных показателей к средним значениям для этого периода. Кстати В Минэнерго не знают, сколько газа в хранилищах "Нафтогаза" Витренко Вырос транзит российского газа через Украину: детали В субботу, 27 февраля, "Газпром" прокачал через Украину 106 миллионов кубических метров. В то же время в воскресенье и понедельник должен был оставаться такой же высокий уровень.

Правда, с 17 по 26 февраля компания качала в среднем по 79 миллионов кубических метров в сутки.

А 20 февраля результат вообще был минимальным – 66,2 миллиона кубических метров.

На февраль "Газпром" бронировал значительно большие объемы транзита – 123,2 миллиона кубических метров в сутки. Речь идет о 109 миллионах кубических метров по долгосрочному договору транзита и 14,2 миллиона кубических метров – дополнительно на основе ежемесячного бронирования. Обратите внимание Германия хочет, чтобы транзит газа проходил и через Украину, и через "Северный поток-2" Что этому предшествовало В 2020 году транзит российского газа через территорию Украины сократился на 38% и составил 55,8 миллиарда кубометров.

Ключевыми факторами снижения объемов транзита в Европу Оператор ГТС Украины назвал запуск новых газопроводов в обход Украины, уменьшение спроса на газ в Евросоюзе и значительные запасы газа в европейских хранилищах.

В конце декабря 2019 года Россия и Украина заключили новое соглашение. Оно предусматривает транзит в 2020 году по меньшей мере в 65 миллиардов (178 миллионов кубических метров в сутки).

В соответствии с вышеуказанным документом, в 2021 – 2024 годах объемы транзита должны составлять по 40 миллиардов кубометров (110 миллионов кубических метров в сутки).

Оплата указанных объемов является гарантированной даже в случае меньшей прокачки через ГТС Украины. Данные НВ