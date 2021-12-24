Об этом написал в соцсетях генеральный директор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон. В Евросоюзе отбор газа со старта отопительного сезона достиг 762 миллионов кубометров.

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Установлен новый рекорд за всю историю наблюдений

Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня. В целом наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году,

– пояснил Макогон.

Он отметил, что "Газпром" снова не стал делать бронь в газопроводе "Ямал – Европа". Транзит через Украину уменьшили со 109 миллионов кубометров в сутки до 87,7 миллиона.

Это – сугубо политические решения, – Макогон

Макогон уверен, что такие действия "Газпрома" – вовсе не экономические, а политические. Именно так можно объяснить уменьшение поставок газа в Европу, когда тысяча кубов голубого топлива стоит более 2 тысяч долларов.

Это важно! В Операторе ГТС Украины считают, что таким образом Москва хочет увеличить давление на Европу для запуска "Северного потока-2".

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Коротко о ситуации со стоимостью газа в Европе:

21 декабря 2021 года цена газа в Европе впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива.

Это был это абсолютный рекорд за всю историю торгов.

Рекордный рост стоимости обусловлено резким похолоданием в Европе и, конечно, действия российского "Газпрома".

Смотрите видео о росте цен на газ в Европе:

Текст публикации Сергея Макогона:

Газпром уменьшает поставки газа в ЕС через Польшу и Украину, поэтому Европа установила рекорд по отбору газа из хранилищ.

Он стал максимальным с начала отопительного сезона, достигнув 762 миллионов кубометров. Также установлен новый рекорд за всю историю наблюдений, то есть с 2011 года по подъему газа для этого дня. В целом наполненность хранилищ с начала сезона сократилась до 62,9 миллиарда кубометров, что составляет 58,3 процента от объема и на 22 миллиарда кубометров меньше, чем в прошлом году.