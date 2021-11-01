"Газпром" снова уменьшил объемы транзита газа через Украину

Российский "Газпром" в очередной раз сократил объемы транзита газа через территорию Украины. Суточный объем упал до 57 миллионов кубометров газа.

Генеральный директор Оператора ГТС Сергей Макогон в сети сообщил, что, несмотря на громкие заявления, объем транзита из России в Евросоюз постоянно уменьшается.

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Россия продолжает уменьшать транзит газа через Украину

С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 миллионов кубометров в сутки,

– заявил Макогон.

Он подчеркнул, что с 1 октября транзит через Украину упал до 86 миллионов кубометров. В то же время "Газпром" продолжал платить за транзитную мощность в 109 миллионов кубометров.

По словам гендиректора Оператора ГТС, даже при октябрьских объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в Евросоюз до конца мая примерно 5 миллиардов кубометров газа.



Ситуация с поставками Россией газа через Украину / Фото Сергея Макогона

Отсутствие транзита газа увеличивает риск войны России и Украины

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко заявил, что Россия использует газопровод, чтобы ослабить Украину и лишить Киев доходов от транзита голубого топлива.

Он считает, что если физического транзита газа через Украину не будет, это увеличит шансы на полномасштабную войну с Россией.

Текст сообщения Сергея Макогона:

Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается.

С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн м3 в сутки. При этом Газпром платит за транзитную мощность 109 млн м3. При таких объемах транспортировки Газпром недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд м3.

С 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился – до 57 млн в сутки.