"Газпром" снизил транзит газа через Украину в Словакию втрое с начала 2022 года

Российский "Газпром" с начала 2022 года снизил транзит газа через Украину в Словакию в 3 раза. Если 31 декабря соответствующая заявка составляла 83,8 млн кубометров, то 1 января 2022 года она упала до 49,5.

По данным словацкого газотранспортного оператора Eustream, уже 2 января она составляла 35,5 миллионов кубометров, а 3 января снизилась до 26,1. Всего в 2021 году среднесуточная прокачка через пункт "Вельке Капушаны" составила 76,6 миллиона кубометров.

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Согласно данным "Оператора ГТС Украины", поступление газа через газоизмерительные станции "Суджа" и "Сохрановка" на российско-украинской границе 31 декабря 2021 составило 103,5 миллиона кубометров, 1 января – 76 миллиона кубометров, а 2 января – 61, 3 при оплачиваемых "Газпромом" 110 миллионах кубометров в сутки.

В МИД России утверждают, что Москва не обязана поставлять весь газ в Европу через украинскую территорию. В Кремле считают, что все пункты контракта выполняются.

Глава украинской ГТС Сергей Макогон сообщил, что в целом транзит газа ГТС Украины в 2021 году составил 41,7 миллиарда кубометров при общем объеме забронированных мощностей 44,4 миллиарда кубометров для пунктов входа из России.

Еще 45,8 млрд кубометров составил транзит в страны Евросоюза и Молдовы. То есть, "Газпром" в 2021 году использовал забронированные мощности украинской ГТС в пунктах входа на 93,8%, в пунктах выхода – на 91%.

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"Газпром" и транзит газа в Европу: последние новости

Российский "Газпром" 30 декабря отказался бронировать мощности газопровода "Ямал – Европа" для транзита через Польшу.

В Европе в конце декабря установили рекордные показатели отбора голубого топлива из подземных хранилищ. Это произошло из-за того, что "Газпром" значительно снизил объем поставок газа через Польшу и Украину.

Цена газа на бирже 21 декабря впервые превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров голубого топлива. Газ рос в цене из-за действий "Газпрома" и похолодания в Европе.

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