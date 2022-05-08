"Газпром" пытается убедить клиентов в Европе, что они могут сотрудничать: что с санкциями

Российская компания "Газпром" пытается убедить клиентов в Европе в том, что они могут продолжать покупать российский газ. Российский монополист разослал специальные письма.

"Газпром" пытается убедить европейских клиентов, что они могут платить за российский газ, при этом не нарушая санкции. Возможно, это свидетельствует о том, что государство-агрессор стремится сохранить поставки своего газа за границу.

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"Газпром" обратился к европейским клиентам

Европейские компании пытаются выяснить, как они могут продолжать покупать российский газ после того, как официальная Москва потребовала соответствующих платежей в рублях. В то же время Европейская комиссия заявила, что такой шаг не что иное как нарушение санкций против России, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину.

Российская компания отрезала Болгарию и Польшу от поставок газа. Позже в "Газпроме" сообщили, что прекращают снабжение ресурсом, поскольку эти страны отказались платить им в рублях. Кроме того, для других стран в мае близится крайний срок для проведения оплаты за российский газ.

В письме, которое увидели журналисты издания Bloomberg, компания "Газпром" сообщает клиентам из Европы, что новый приказ Кремля датирован 4 мая, так сказать "разъясняет процедуру" первого указа об оплате за газ в рублях.

Пока нельзя сказать, сможет ли "новое распоряжение" развеять опасения Европейского Союза, ранее заявлявшего, что создание счетов в рублях и сотрудничество с российским центробанком – это нарушение санкций. ЕС пока не прокомментировал этот шаг "Газпрома".

Об этом говорится в письме российского монополиста

"Газпром" сообщает в письме, что дополнительный указ обеспечивает прозрачность движения денежных поступлений от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам третьих сторон. Процедура также предусматривает избегание сотрудничества с попавшим под санкции российским центральным банком.

Также добавляют, что в новом распоряжении говорится, что иностранная валюта, полученная от иностранных покупателей, будет конвертирована в рубли через счета в Национальном расчетном центре России.

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