"Газпром" пытается убедить европейских клиентов, что они могут платить за российский газ, при этом не нарушая санкции. Возможно, это свидетельствует о том, что государство-агрессор стремится сохранить поставки своего газа за границу.

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"Газпром" обратился к европейским клиентам

Европейские компании пытаются выяснить, как они могут продолжать покупать российский газ после того, как официальная Москва потребовала соответствующих платежей в рублях. В то же время Европейская комиссия заявила, что такой шаг не что иное как нарушение санкций против России, которая 24 февраля 2022 года напала на Украину.

Российская компания отрезала Болгарию и Польшу от поставок газа. Позже в "Газпроме" сообщили, что прекращают снабжение ресурсом, поскольку эти страны отказались платить им в рублях. Кроме того, для других стран в мае близится крайний срок для проведения оплаты за российский газ.

В письме, которое увидели журналисты издания Bloomberg, компания "Газпром" сообщает клиентам из Европы, что новый приказ Кремля датирован 4 мая, так сказать "разъясняет процедуру" первого указа об оплате за газ в рублях.

Пока нельзя сказать, сможет ли "новое распоряжение" развеять опасения Европейского Союза, ранее заявлявшего, что создание счетов в рублях и сотрудничество с российским центробанком – это нарушение санкций. ЕС пока не прокомментировал этот шаг "Газпрома".

Об этом говорится в письме российского монополиста

"Газпром" сообщает в письме, что дополнительный указ обеспечивает прозрачность движения денежных поступлений от иностранных покупателей и исключает возможность привлечения к расчетам третьих сторон. Процедура также предусматривает избегание сотрудничества с попавшим под санкции российским центральным банком.

Также добавляют, что в новом распоряжении говорится, что иностранная валюта, полученная от иностранных покупателей, будет конвертирована в рубли через счета в Национальном расчетном центре России.

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