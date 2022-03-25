Просьба "Газпрома" о выплатах в евро

"Газпром" попросил индийскую государственную компанию GAIL осуществлять выплаты в евро вместо долларов, чтобы уменьшить объем средств в "недружественной" валюте США на фоне войны против Украины.

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Издание Reuters сообщило, что индийская сторона еще рассматривает запрос, но отмечается, что это не станет проблемой. Собеседники говорят, что санкции могут не повлиять на платежи в евро, поскольку контракт GAIL заключен с сингапурским подразделением Газпрома.

Справка: в евро рассчитываются с российским "Газпромом" за импорт европейские страны.

Что известно о соглашении между GAIL и "Газпромом"

GAIL имеет долгосрочное соглашение по импорту газа из Gazprom Marketing & Trading Singapore, чтобы ежегодно покупать 2,5 миллиона тонн сжиженного газа, и рассчитывается с "Газпромом" в долларах.

Индия продолжает торговые отношения с Россией

Стоит заметить, что Индия не присоединяется ни к каким санкциям в отношении России. Более того, собирается и дальше покупать энергоносители страны-агрессора.

Индийские госкомпании готовятся покупать российскую нефть на фоне отказа американских и европейских компаний покупать топливо в России после начала войны в Украине.

на фоне отказа американских и европейских компаний покупать топливо в России после начала войны в Украине. В СМИ сообщили, что Центробанк Индии начал первичные консультации по соглашению с Россией о расчетах в рублях и рупиях.

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