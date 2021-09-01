Ожидается, что до 12 октября в украинских хранилищах будет на 30% или на 8 миллиардов кубометров газа меньше, чем в прошлом году.
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Запасы газа в европейских хранилищах – на минимальном уровне
По состоянию на 30 августа запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне. Чтобы продемонстрировать это, "Газпром" привел данные Gas Infrastructure Europe.
Сезон отбора газа из европейских ПХГ в 2020 году начался 12 октября. Если сохранятся текущие темпы закачки, то до 12 октября 2021 года в хранилищах будет около 78 миллиардов кубометров газа.
Таким образом не будет заполнено 25%, то есть 17 миллиардов кубометров газа.
Увеличение экспорта за границу
Российский монополист утверждает, что с начала 2021 увеличил экспорт газа за рубеж до 131,3 миллиарда кубометров.
- Компания нарастила поставки газа в Турцию – на 173,6%,
- Германию – на 39,3%,
- Италию – на 15%,
- Румынию – на 34,4%,
- Сербию – на 123,9%,
- Польшу – на 12%,
- Болгарию – на 50,9%,
- Грецию – на 15,8%,
- Финляндию – на 22,7%.