Ожидается, что до 12 октября в украинских хранилищах будет на 30% или на 8 миллиардов кубометров газа меньше, чем в прошлом году.

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Запасы газа в европейских хранилищах – на минимальном уровне

По состоянию на 30 августа запасы газа в европейских подземных хранилищах остаются на минимальном за многие годы уровне. Чтобы продемонстрировать это, "Газпром" привел данные Gas Infrastructure Europe.

Сезон отбора газа из европейских ПХГ в 2020 году начался 12 октября. Если сохранятся текущие темпы закачки, то до 12 октября 2021 года в хранилищах будет около 78 миллиардов кубометров газа.

Таким образом не будет заполнено 25%, то есть 17 миллиардов кубометров газа.

Увеличение экспорта за границу

Российский монополист утверждает, что с начала 2021 увеличил экспорт газа за рубеж до 131,3 миллиарда кубометров.