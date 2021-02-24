"Газпром" припинив транзит газу через румунський трубопровід
Газовий оператор Румунії Transgaz, російський "Газпром" та Єврокомісія домовились про припинення контракту та транзиту газу через Румунію.
Источник:"Балканський оглядач"
Контракт був чинний до 31 березня 2023 року, однак його припинили за згодою всіх сторін.
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Інтенсивні переговори між Єврокомісією, Transgaz і "Газпромом" завершилися підписанням угоди про закінчення контракт,
– повідомив оператор.
Зауважили, що документ створює передумови, аби 2 лінії Трансбалканського газопроводу могли забронювати інші учасники ринку. Компанія матиме намір використовувати потужності як для поставок газу з Румунії і Болгарії в Україну, так і в іншому напрямку.
Що цьому передувало
- Коли запустили газопровід "Турецький потік", з 2020 року російський газ перестав надходити до Балканів і Туреччини через Трансбалканський газопровід, що пролягає Україною.
- Однак "Газпром" мав контракт перед Румунією і Болгарією. Тому компанія продовжувала оплачувати заброньовані потужності газопроводу.
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