Да, компания "Газпром" приняла очередное решение. Оно предусматривает остановку поставки голубого топлива в Данию, а также Shell Energy Europe Limited в Германии. Мол, нет расчета в рублях – нет газа.

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Страна-агрессор не получила платеж и закрутила вентиль

Соответственно, газ с сегодняшнего дня – 1 июня – не будут поставлять компании Orsted Salg & Service A/S в Дании. Как отмечают в "Газпроме", они должны получить до конца 31 мая средства в валюте страны-агрессора, как это предусматривает закон, подписанный Владимиром Путиным еще 31 марта 2022 года.

Напомним, что он касается "недружественных к России государств и компаний". Их страна, 24 февраля объявившая войну против Украины, шантажом заставляет платить за голубое топливо в рублях. Но что-то этот шантаж работает плохо.

Отметим, что в прошлом году Orsted Salg&Service получила от "Газпром экспорт" 1,97 миллиарда кубических метров газа. Как отмечают в компании, это 2/3 общего потребления государством голубого топлива.

Что же касается Shell Energy Europe Limited, то ее постигла такая же участь. Платеж не осуществили, так что больше российского газа поставлять не будут. Отметим, что от страны-агрессора компания получала 1,2 миллиарда кубических метров газа ежегодно.

Накануне Дания и Нидерланды отказались платить рублями

Напомним, что на днях стало известно, что как в Дании, так и в Нидерландах высказали жесткую позицию по расчету за российский газ.

Представители обеих стран отметили, что платить будут только валютой, указанной в договоре. В то же время шантаж со стороны страны-агрессора считают юридически необоснованным.

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