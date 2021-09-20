"Газпром" отказался увеличивать транзит через Украину в октябре

"Газпром" отказался увеличивать транзит газа через Украину в октябре 2021 года. Данные об этом обнародовала венгерская платформа RBP.

Оператор ГТС Украины предлагал на аукционе увеличить транзитные мощности в октябре. В то же время "Газпром" не согласился.

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ГТС Украины рекомендовали следующие показатели:

транзит 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию ​​"Суджа";

транзит 5,2 миллиона кубометров через станцию ​​"Сохрановка".

Согласно результатам аукциона в понедельник, 20 сентября, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров.

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