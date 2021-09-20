Оператор ГТС Украины предлагал на аукционе увеличить транзитные мощности в октябре. В то же время "Газпром" не согласился.
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ГТС Украины рекомендовали следующие показатели:
- транзит 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию "Суджа";
- транзит 5,2 миллиона кубометров через станцию "Сохрановка".
Согласно результатам аукциона в понедельник, 20 сентября, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров.
Польша откажется от газа из России
- С 2023 года Польша планирует отказаться от российского газа.
- Полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что контент с "Газпромом" не продолжат.
- Будут использовать газопровод Baltic Pipe. Он соединяет норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей.
- Этот газопровод введут в эксплуатацию уже с 1 октября 2022 года. После его запуска мощность транспортировки газа составит 10 мллиардов кубометров ежегодно.
- Именно Baltic Pipe поможет Польше стать полностью связанной с западноевропейскими рынками.