Оператор ГТС Украины предлагал на аукционе увеличить транзитные мощности в октябре. В то же время "Газпром" не согласился.

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ГТС Украины рекомендовали следующие показатели:

  • транзит 9,8 миллиона кубометров в сутки через станцию ​​"Суджа";
  • транзит 5,2 миллиона кубометров через станцию ​​"Сохрановка".

Согласно результатам аукциона в понедельник, 20 сентября, цена на газ в Европе превысила 900 долларов за тысячу кубометров.

Польша откажется от газа из России

  • С 2023 года Польша планирует отказаться от российского газа.
  • Полномочный представитель правительства Польши в области стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что контент с "Газпромом" не продолжат.
  • Будут использовать газопровод Baltic Pipe. Он соединяет норвежские газовые месторождения с Данией и Польшей.
  • Этот газопровод введут в эксплуатацию уже с 1 октября 2022 года. После его запуска мощность транспортировки газа составит 10 мллиардов кубометров ежегодно.
  • Именно Baltic Pipe поможет Польше стать полностью связанной с западноевропейскими рынками.