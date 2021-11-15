Бронирование дополнительных транзитных мощностей

Компания Оператор газотранспортной системы Украины распределила предлагаемые мощности по двум маршрутам:

на газоизмерительной станции Суджа было предложено 9,8 миллиона кубометров в сутки,

5,2 миллиона кубометров в сутки – на ГИС Сохрановка.

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Все они остались невостребованными. Напомним, что в таком же формате завершились и прошлые аукционы – на октябрь и ноябрь.

Сколько должен бронировать "Газпром" У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 миллиардов кубометров – это 109 миллионов кубометров в сутки.

До августа "Газпром" бронировал дополнительную твердую транзитную мощность через Украину (до 15 миллионов кубометров в сутки), и никогда не заказывал прерываемую дополнительную мощность предлагаемую ОГТСУ (предлагалось до 63,7 миллиона кубометров в сутки).

Напомним! " Газпром" обещал с 8 ноября нарастить поставки газа в Европу. Этого не сделали. Тогда цены на голубое топливо в ЕС вернулись в 990 долларов за тысячу кубов.

Российский газ и Украина: главное

У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров. Это 109 миллионов кубометров в сутки.

"Газпром" с начала 2021 года трижды уменьшал объемы транзита газотранспортной системой Украины. В частности, 1 января – со 186 до 124 миллионов кубометров в сутки.

Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию. По его словам, транспортировка другими маршрутами для России значительно дешевле.

В Кремле заявили, что пока не готовы говорить о новом контракте с Украиной по транзиту газа.

Гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон 11 ноября отметил, что Украина готова поставлять до 250 миллионов кубометров в сутки. Это в 2,5 раза превышает имеющийся транзит.