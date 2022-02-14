"Газпром" отказался бронировать дополнительный транзит через Украину на март

"Газпром" в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на март не стал бронировать дополнительные мощности через Украину. Какие маршруты остались невостребованными, читайте дальше.

Маршруты, оставшиеся невостребованными

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности двумя оставшимися невостребованными маршрутами.

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На газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

На ГИС Збереговка – 5,2 миллиона кубометров в сутки.

Обратите внимание, что у российского монополиста действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров – это 109 миллионов кубометров в сутки.

Какие мощности использовал "Газпром" с начала 2022 года

В январе концерн использовал выше упомянутые мощности только наполовину, говорится о 54 миллионах кубометров в сутки. За первые две недели февраля концерн качает в среднем 77 миллионов кубометров газа.

Транзит российского газа через Украину

В 2021 году транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой составил 41,6 миллиарда кубометров. По сравнению с показателями 2020 года транзит уменьшился на 25%.

18 января глава украинской ГТС Сергей Макогон сообщил, что объем транзита российского газа через Украину с начала 2022 года составил 52,4 миллиона кубометров. Это минимальный показатель за последние четыре года.

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