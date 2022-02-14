Маршруты, оставшиеся невостребованными

Оператор газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) распределил предлагаемые мощности двумя оставшимися невостребованными маршрутами.

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На газоизмерительной станции (ГИС) Суджа было предложено 9,8 миллиона кубометров газа в сутки.

На ГИС Збереговка – 5,2 миллиона кубометров в сутки.

Обратите внимание, что у российского монополиста действует долгосрочное бронирование украинских мощностей в объеме 40 миллиардов кубометров – это 109 миллионов кубометров в сутки.

Какие мощности использовал "Газпром" с начала 2022 года

В январе концерн использовал выше упомянутые мощности только наполовину, говорится о 54 миллионах кубометров в сутки. За первые две недели февраля концерн качает в среднем 77 миллионов кубометров газа.

Напомним! "Газпром" в январе уменьшил транзит газа через Украину на почти 60%. Он составил всего 1,664 миллиарда кубометра газа.

Транзит российского газа через Украину

В 2021 году транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой составил 41,6 миллиарда кубометров. По сравнению с показателями 2020 года транзит уменьшился на 25%.

18 января глава украинской ГТС Сергей Макогон сообщил, что объем транзита российского газа через Украину с начала 2022 года составил 52,4 миллиона кубометров. Это минимальный показатель за последние четыре года.

Обратите внимание! Также "Газпром" в ходе аукциона не стал выбирать мощности польского участка газопровода Ямал-Европа. В ходе аукциона было предложено мощности в 89 миллионов кубометров в сутки.