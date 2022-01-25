Российский "Газпром" остановил поставки газа в Польшу через Украину. Об этом свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.

Отсутствие транзита газа через Украину

Согласно данным госкомпании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" за 23 января, транзит газа через газоизмерительную станцию ​​(ГИС) "Дроздовичи" не производится. Также архив данных свидетельствует, что транзит газа в Польшу через территорию Украины не проводится с 19 января.

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Объем транзита газа через Украину в Польшу

18 января он составил 241 тысячу кубометров газа.

17 января – 3,8 миллиона кубометров газа.

"Газпром" не привлекает мощности газопровода "Ямал – Европа"

По результатам 2021 года транзит газа в Польшу через территорию Украины составил 3,8 миллиарда кубометров, что на 1% больше, чем в 2020 году.

Мощности газопровода "Ямал – Европа" не привлекаются "Газпромом" с конца декабря прошлого года. Напомним, что 30 декабря было доступно 89,1 миллиона кубометров газа в точке входа в польский участок магистрали. Однако предложение осталось невостребованным, потому что "Газпром" отказался от бронирования.

В январе российский "Газпром" бронировал мощности 19,3 миллиона кубометров в сутки, но пока ни разу ими не воспользовался.

Также 17 января стало известно, что российский монополист в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на февраль не стал выбирать мощности польского участка газопровода Ямал-Европа, а также дополнительную транзитную мощность через Украину, передает Интерфакс.

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Контракт между Польшей и "Газпромом"

Подписанный в 1996 году долгосрочный контракт на закупку природного газа между польской компанией PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe и Gazownictwo SA) и "Газпромом" заканчивается в конце 2022 года.

По контракту, заключенному в 1996 году, Газпром должен поставлять в Польшу 9,8 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Ямал-Европа". При этом PGNiG обязана импортировать минимум 8,7 миллиарда кубометров в год (при ежегодном объеме потребления 20 – 22 миллиарда кубометров).

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