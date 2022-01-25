Отсутствие транзита газа через Украину

Согласно данным госкомпании "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" за 23 января, транзит газа через газоизмерительную станцию ​​(ГИС) "Дроздовичи" не производится. Также архив данных свидетельствует, что транзит газа в Польшу через территорию Украины не проводится с 19 января .

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Объем транзита газа через Украину в Польшу

18 января он составил 241 тысячу кубометров газа.

17 января – 3,8 миллиона кубометров газа.

Напомним! По результатам 2021 года транзит газа в Польшу через территорию Украины составил 3,8 миллиарда кубометров, что на 1% больше, чем в 2020 году.

"Газпром" не привлекает мощности газопровода "Ямал – Европа"

Мощности газопровода "Ямал – Европа" не привлекаются "Газпромом" с конца декабря прошлого года. Напомним, что 30 декабря было доступно 89,1 миллиона кубометров газа в точке входа в польский участок магистрали. Однако предложение осталось невостребованным, потому что "Газпром" отказался от бронирования.

Обратите внимание! В январе российский "Газпром" бронировал мощности 19,3 миллиона кубометров в сутки, но пока ни разу ими не воспользовался.

Также 17 января стало известно, что российский монополист в ходе сессии бронирования газотранспортных мощностей на февраль не стал выбирать мощности польского участка газопровода Ямал-Европа, а также дополнительную транзитную мощность через Украину, передает Интерфакс.

Следует ознакомиться С начала года транзит газа через Украину – минимальный

Контракт между Польшей и "Газпромом"

Подписанный в 1996 году долгосрочный контракт на закупку природного газа между польской компанией PGNiG (Polskie Górnictwo Naftowe и Gazownictwo SA) и "Газпромом" заканчивается в конце 2022 года.

По контракту, заключенному в 1996 году, Газпром должен поставлять в Польшу 9,8 миллиарда кубометров газа по газопроводу "Ямал-Европа". При этом PGNiG обязана импортировать минимум 8,7 миллиарда кубометров в год (при ежегодном объеме потребления 20 – 22 миллиарда кубометров).

Напомним! 1 октября 2021 года российский Газпром остановил также транзит газа через Украину в направлении Венгрии, хотя имел полностью уплаченные мощности для транзита объемом 24 миллиона кубометров в сутки. Однако 3 октября возобновил транзит.