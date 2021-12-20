"Газпром" не заказал дополнительную мощность для транзита газа через Украину в январе

Российский "Газпром" не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Украину в январе 2022 года. Компания заказала только 21,6% предложенных мощностей по прокачке через Польшу.

О бронировании "Газпромом" мощностей для прокачки газа свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

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"Газпром" не заказал дополнительный транзит через Украину

Оператор ГТС Украины 20 декабря предложил на аукционе транзитные мощности на январь объемом:

до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию ​​"Суджа",

до 5,2 миллиона кубометров – через станцию ​​"Сохранение".

Однако российский "Газпром" не воспользовался предложением, отказавшись заказывать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины в январе 2022 года.

Россия забронировала мощности для транзита через Польшу

Компания "Газпром" забронировала на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу.

На аукционе предложили объемы в 89,1 миллионов кубометров в сутки, однако спрос возник только на 19,28 миллионов кубометров.

К слову, в декабре "Газпром" ежесуточно бронировал мощности по прокачке газа через Польшу. Однако с 17 декабря российский холдинг начал снижать транзит ресурса по этому пути.

Транзит газа через Украину: коротко

"Газпром" на 2021 год заключал долгосрочное бронирование украинских мощностей – объем достигал 40 миллиардов кубометров.

Однако с начала 2021 года российская компания трижды уменьшала объемы транзита по газотранспортной системе Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию, потому что есть более дешевые маршруты.

О новом контракте относительно транзита газа через Украину в Кремле пока не говорят.

В то же время, в Киеве заинтересованы в нем. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет продлить контракт на транзит на 15 лет.

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