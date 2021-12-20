О бронировании "Газпромом" мощностей для прокачки газа свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.
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"Газпром" не заказал дополнительный транзит через Украину
Оператор ГТС Украины 20 декабря предложил на аукционе транзитные мощности на январь объемом:
- до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию "Суджа",
- до 5,2 миллиона кубометров – через станцию "Сохранение".
Однако российский "Газпром" не воспользовался предложением, отказавшись заказывать дополнительные мощности для транзита газа через территорию Украины в январе 2022 года.
Россия забронировала мощности для транзита через Польшу
Компания "Газпром" забронировала на январь лишь 21,6% предложенных мощностей по прокачке газа по трубопроводу Ямал – Европа через Польшу.
На аукционе предложили объемы в 89,1 миллионов кубометров в сутки, однако спрос возник только на 19,28 миллионов кубометров.
К слову, в декабре "Газпром" ежесуточно бронировал мощности по прокачке газа через Польшу. Однако с 17 декабря российский холдинг начал снижать транзит ресурса по этому пути.
Транзит газа через Украину: коротко
- "Газпром" на 2021 год заключал долгосрочное бронирование украинских мощностей – объем достигал 40 миллиардов кубометров.
- Однако с начала 2021 года российская компания трижды уменьшала объемы транзита по газотранспортной системе Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что "Газпрому" невыгодно наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию, потому что есть более дешевые маршруты.
- О новом контракте относительно транзита газа через Украину в Кремле пока не говорят.
- В то же время, в Киеве заинтересованы в нем. В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина хочет продлить контракт на транзит на 15 лет.
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