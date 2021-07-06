Таким образом "Газпром" отказался увеличить транзит газа через Украину на 9,8 миллиона кубометров в сутки.

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Заметим, что сейчас Россия использует 40 миллиардов кубометров украинских мощностей в год, то есть 109 миллионов кубометров в сутки. В то же время польская компания Gas System выставила мощности газопровода "Ямал – Европа" в 79 миллионов кубометров в сутки.

Обратите внимание! Сначала Оператор газотранспортной системы Украины выставлял на аукцион 15 миллионов кубометров в сутки, но потом предложение сократилось до 9,8 миллиона кубов.

Примерно месяц назад "Газпром" заявил, что будет бронировать дополнительные мощности, исходя из своих потребностей. В то же время они интересовались бронированием мощностей на короткий срок, к примеру, квартал.

Ранее "Газпром" отказался бронировать на июль дополнительную транзитную мощность Украины. Из-за этого цены на крупнейшем европейском хабе TTF резко подскочили. В целом цена природного газа на крупнейшем европейском хабе TTF превысила 400 долларов за тысячу кубометров.