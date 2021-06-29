Согласно данным биржи, цены подскочили сразу до 410 долларов за тысячу кубометров.

К теме В Европе выросли цены на газ из-за отказа "Газпрома" увеличить транзит через Украину

Что известно о решении "Газпрома"

Стоит объяснить, что у российской компании действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 миллиардов кубических метров, то есть 109 миллионов кубометров в сутки.

Еще 15 миллионов кубометров твердых мощностей "Газпром" забронировал на аукционе 21 июня. Поэтому общее количество составило 124 миллиона кубометров в сутки. То есть как раз столько, сколько нужно российской компании для удовлетворения всех потребностей.

Нужны дополнительные мощности

Однако в июле 2021 года запланированы ремонты на главных экспортных магистралях концерна:

"Северный поток";

"Ямал – Европа".

Именно поэтому было бы логично приобрести в Украины дополнительные мощности для транзита газа. Но "Газпром" этого не сделал.

Цены резко подскочили

В целом цена природного газа на крупнейшем европейском хабе TTF превысила 400 долларов за тысячу кубометров.

Интересно! "Газпром" и раньше отказывался от бронирования прерывных мощностей, которые "Оператор газотранспортной системы Украины" выставлял на аукционы.

Ранее генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что рост цены газа в Европе связан с тем, что "Газпром" отказывается от дополнительного бронирования украинских мощностей.