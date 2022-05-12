"Газпром" не сможет транспортировать газ через польский участок трубопровода "Ямал – Европа"

В России опубликовали новый список компаний, против которых вводят контрсанкции. Согласно им, государство-агрессор не сможет использовать польский участок трубопровода "Ямал – Европа" для транспортировки газа.

Дело в том, что в списке есть владельцы участков газопровода "Ямал – Европа", например, польская компания EuRoPol GAZ S.A. Список компаний опубликовали на официальных сайтах российских государственных органов.

Важно Украина останавливает транзит трети газа в Европу из-за действий оккупантов

Отметим, что газопровод "Ямал – Европа" ввели в эксплуатацию в 1999 году с целью обхода Украины. Он проходит через территорию России, Беларуси, Польши и Германии.

Что известно о российских контрсанкциях

После полномасштабного нападения России на Украину весь цивилизованный мир применил против агрессора мощные санкции. Например, ЕС уже ввел 5 пакетов ограничений и подготовил 6, который включает полное эмбарго на российские нефть и газ.

Из-за этого Путин 3 мая подписал указ о применении соответствующих специальных экономических мер в связи с "недружественными действиями" некоторых иностранных государств и организаций. Таким образом Россия наложила так называемые контрсанкции.

С компаниями, которые попали в список, запрещено заключать любые сделки, осуществлять финансовые операции, экспортировать им или для них сырье и продукцию, произведенную в России.

Украина останавливает транзит трети газа в Европу

Украина 10 мая сообщила, что пока не может осуществлять транзит почти трети газа из России в Европу. Станции находятся на временно оккупированных территориях.

В частности, прекратили транспортировку газа через ГИС "Сохрановка" и пограничную компрессорную станцию (КС) "Новопсков". Транзит через последнюю достигал до 32,6 миллиона кубометров газа в сутки, то есть масштабы остановки серьезные.

Однако свои транзитные обязательства перед Европой мы будем выполнять в полном объеме. Например, газ будут поставлять через станцию "Суджа", которая расположена на подконтрольной территории – в Сумской области.

Кстати, "Нафтогаз" сообщил, что Украина может снова обратиться в арбитраж, если "Газпром" откажется выполнять свои обязательства.

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