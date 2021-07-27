Заметим, что" Газпром " в 2021 году не бронировал дополнительные прерывные мощности, несмотря на ремонт на главных экспортных магистралях концерна.

Важно Витренко надеется на бронирование мощностей ГТС Украины европейскими компаниями

Стоит пояснить, что между российским "Газпромом" и Украиной действует договор на бронирование украинских мощностей в объеме 109 миллионов кубометров в сутки. 19 июля компания забронировала 15 миллионов кубометров твердых мощностей. То есть "Газпром" использовал все забронированные мощности.

Если аукцион на твердые мощности проходит со 100% реализацией, могут быть организованы торги на прерывателях мощности. Однако российская компания отказалась.

"Газпром" в последнее время на аукционах по бронированию дополнительных мощностей полностью выкупает предлагаемые Киевом твердые мощности, но ни разу не бронировал прерывающие мощности.

Какие это может иметь последствия