Газпром не бронировал дополнительные транзитные мощности через Украину, – результаты аукционов

Российский "Газпром" не забронировал дополнительную транзитную мощность через Украину и Польшу на первый квартал 2022 года.

Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и RBP.

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Отмечается, что компания предпочитает месячные контракты, а не долгосрочные.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Как следствие – отправители груза могут бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо,

– пишет агентство.

Ситуация вокруг российского газа: что известно

Венгрия и Россия 27 сентября подписали контракт по поставкам газа на 15 лет – ежегодно венгерская сторона будет получать 4,5 миллиарда кубометров голубого топлива.

Путин 6 октября заявил, что "наращивать транзит газа в Европу через украинскую территорию "Газпрому" невыгодно".

Уже 1 октября Россия начала транспортировку газа в Венгрию, минуя Украину.