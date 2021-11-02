Об этом свидетельствуют результаты аукционов бронирования на платформах GSA Platform и RBP.

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Отмечается, что компания предпочитает месячные контракты, а не долгосрочные.

Либерализация европейского газового рынка привела к отказу от долгосрочных договоров на транзит. Как следствие – отправители груза могут бронировать только тот объем мощностей, который им нужен, и на то время, когда будет необходимо,

– пишет агентство.

Обратите внимание! Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон сообщил, что "Газпром" с 1 ноября снизил транзит газа по территории Украины на треть – до 57 млн кубометров в сутки.

Ситуация вокруг российского газа: что известно