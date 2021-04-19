Российская компания "Газпром" забронировала все дополнительные транзитные мощности Украины на май. А это – 15 миллионов кубометров в сутки.

В то же время в апреле, марте и феврале "Газпром" выкупал чуть меньше – по 14,2 миллиона кубометров в сутки. Об этом свидетельствуют данные Regional Booking Platform, которые есть в распоряжении Интерфакс-Украина.

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У "Газпрома" на 2021 год действует долгосрочное бронирование украинских мощностей объемом 40 миллиардов кубометров – это 109 миллионов кубометров в сутки. Если добавить еще 15 миллионов кубометров в сутки дополнительных транзитных мощностей, то в целом получится 124 миллиона кубометров в сутки.

Поэтому забронированные транзитные мощности на май стали крупнейшими за последние месяцы 2021 года. Да,

Сколько газа "Газпром" прокачивал через Украину

в январе 2021 года в среднем по 124,51 миллиона кубометров в сутки;

в феврале – 104 миллиона кубометров в сутки;

в марте – 119,5 миллиона кубометров в сутки;

в апреле – 124 миллиона кубометров в сутки.

Что этому предшествовало

Сейчас Европа резко увеличивает потребление газа. Глобальные объемы поставок сжиженного природного газа, а также трубопроводного газа из России находятся на максимуме, но это не дает возможности пока что начать массовую закачку газа в подземные хранилища, чтобы подготовиться к предстоящей зиме.