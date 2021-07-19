Таковы данные результатов месячного аукциона на Regional Booking Platform.
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Российский "Газпром" вернулся к закупкам украинского транзита, несмотря на то, что компания не бронировала твердые транзитные мощности Украины на июль. Именно это повлекло за собой повышение цен на газ в прошлом месяце.
Поскольку этот аукцион прошел с полной реализацией, в ближайшее время могут объявить дополнительный новый аукцион – на негарантированные мощности. Скорее всего, он состоится до 27 июля.
Сколько транзитных мощностей бронирует "Газпром"
Транзитное соглашение между НАК "Нафтогаз Украины" и ПАО "Газпром" заключили в 2019 году сроком на пять лет. В 2021–2024 годах оно предусматривает бронирование "Газпромом" 40 миллиардов кубометров транзитных мощностей (110 миллионов кубометров в сутки). Эта цифра ниже, чем в 2020 году, когда в соответствии с соглашением российская компания бронировала 65 миллиардов кубометров (178 миллионов кубометров в сутки).
Транзит газа через Украину: последние новости
- Во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужны гарантии газоснабжения. Такое беспокойство связано с возможным запуском "Северного потока-2" в ближайшее время.
- Ангела Меркель заверила Зеленского, что Украина останется транзитером газа в любом случае.
- В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что их сторона якобы соблюдет соглашения по транзиту. Также глава Кремля считает, что этот вопрос не зависит от запуска "Северного потока-2" или урегулирования конфликта на Донбассе.