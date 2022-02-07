Транзит газа через Украину в январе

В январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.

Читайте также Все из-за "Газпрома": цена газа в Европе упала ниже 900 долларов за тысячу кубометров

Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 миллиарда кубометров газа , что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.

На 1,3% увеличился транзит в Молдову и составил 398 миллионов кубометров газа против января 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 миллионов кубометров газа (-24,6% к январю 2021 года). Транзит в Польшу сократился и составил 110 миллионов кубометров газа (-66% к январю 2021 года).

В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 миллиона кубометров по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению

– сообщили в ОГТСУ.

Транзит российского газа через Украину