Транзит газа через Украину в январе
В январе 2022 года возобновился транзит природного газа в балканском направлении, однако существенно сократились поставки в Словакию и Польшу.
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Транзитные объемы в Словакию составили 1,04 миллиарда кубометров газа, что на 53% ниже показателей января 2021 года. При этом поставки в Словакию составляют 62,5% от общих объемов транзита.
На 1,3% увеличился транзит в Молдову и составил 398 миллионов кубометров газа против января 2021 года. Также в 2022 году возобновился транзит в Румынию в объеме 116 миллионов кубометров газа (-24,6% к январю 2021 года). Транзит в Польшу сократился и составил 110 миллионов кубометров газа (-66% к январю 2021 года).
В результате среднесуточные объемы транспортировки российского газа через территорию Украины в январе сократились на 57% до 53,7 миллиона кубометров по сравнению с январем 2021 года. Это существенно ниже минимального забронированного объема, согласно действующему транзитному соглашению
– сообщили в ОГТСУ.
Транзит российского газа через Украину
- В 2021 году транзит российского газа в Европу украинской газотранспортной системой составил 41,6 миллиарда кубометров. По сравнению с показателями 2020 года транзит уменьшился на 25%.
- 18 января глава украинской ГТС Сергей Макогон сообщил, что объем транзита российского газа через Украину с начала 2022 года составил 52,4 миллиона кубометров. Это минимальный показатель за последние четыре года.
Транзит газа через Украину в 2022 году / Инфографика ОГТСУ
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