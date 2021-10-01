"Газпром" имеет право прекращать транзит газа через Украину, – Витренко

Российский "Газпром" имеет право прекратить транспортировку газа через Украину. Согласно подписанному контракту, Москва может не подавать его для транзита через забронированные мощности, однако должна их оплачивать.

Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, остановка транзита газа в Венгрию является демонстрацией того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если Кремль не допустит к транспортировке через Украину третью сторону.

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"Газпром" имеет такое право по контракту – не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"), – заявил глава "Нафтогаза".

Россия использует газ как оружие

Как он заметил, украинская сторона предупреждала партнеров в США и Германии, что прекращение физического транзита через наше государство создаст большую угрозу как для Украины, так и для Европы.

Витренко подчеркнул, что Россия делает это намеренно. Такие действия государства-агрессора являются очевидным использованием газа как оружия.

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По словам главы "Нафтогаза", в совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Россией газа как оружия, должна быть соответствующая реакция.

Несмотря на это, украинская сторона теперь ждет введения санкций на оператора "Северного потока-2".

Соглашение России и Венгрии: что известно

Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.

Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на подписание контракта. Его назвали политическим и экономически необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремлю.

Официальный Будапешт раскритиковал обвинения Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил государство во вмешательстве в их внутренние дела.

Уже 1 октября Россия начала транспортировать газ в Венгрию. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.

Полный текст публикации Юрия Витренко в фейсбуке:

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию.

И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту – не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати").

Это имеющаяся демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина-РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу.

Мы публично и не публично предупреждали наших партнеров в Германии и США, так может произойти и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает намеренно.

В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2".

Чем раньше это произойдет, тем лучше, поскольку отсутствие действенных санкций уже создало ожидание со стороны "Газпрома", что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему разрешат использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил.

Если бы таких ожиданий не было, то "Газпром" бы не уменьшал объемы транзита через Украину, по сравнению с прошлым годом (они понимали, что США из-за санкций не дадут им возможность запустить "Северный поток-2" в 2020 году).

P.S. Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию. Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали "гарантированные мощности" (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии – нет. Вот такая "односторонняя" европейская интеграция пока у нас с Венгрией.

P.P.S. Могут спросить, почему я договорился и подписал такой "плохой" транзитный контракт? Потому что альтернативой, и это в лучшем случае, уже после всех переговоров на политическом уровне, было работать на условиях "Газпрома", как в старом контракте в интерпретации "Газпрома", то есть вообще без гарантии даже оплаты за забронированные мощности (мы обеспечиваем мощность, а они качают сколько хотят и оплачивают только фактические объемы прокачки). И доступ третьих сторон был бы технически невозможными. И еще тариф был бы меньше.