Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко. По его словам, остановка транзита газа в Венгрию является демонстрацией того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если Кремль не допустит к транспортировке через Украину третью сторону.

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"Газпром" имеет такое право по контракту – не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати"), – заявил глава "Нафтогаза".

Россия использует газ как оружие

Как он заметил, украинская сторона предупреждала партнеров в США и Германии, что прекращение физического транзита через наше государство создаст большую угрозу как для Украины, так и для Европы.

Витренко подчеркнул, что Россия делает это намеренно. Такие действия государства-агрессора являются очевидным использованием газа как оружия.

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По словам главы "Нафтогаза", в совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Россией газа как оружия, должна быть соответствующая реакция.

Несмотря на это, украинская сторона теперь ждет введения санкций на оператора "Северного потока-2".

Соглашение России и Венгрии: что известно

Венгрия и Россия 27 сентября подписали в Будапеште долгосрочный контракт на поставку газа. Однако это будет происходить в обход Украины.

Венгерская сторона будет получать ежегодно 4,5 миллиарда кубометров газа.

Министерство иностранных дел Украины отреагировало на подписание контракта. Его назвали политическим и экономически необоснованным решением, которое приняли в угоду Кремлю.

Официальный Будапешт раскритиковал обвинения Украины. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил государство во вмешательстве в их внутренние дела.

Уже 1 октября Россия начала транспортировать газ в Венгрию. В то же время украинский оператор ГТС перестал доставлять туда голубое топливо.

Полный текст публикации Юрия Витренко в фейсбуке:

"Газпром" прекратил транзит газа через Украину в Венгрию.

И это несмотря на забронированные мощности для транзита. "Газпром" имеет такое право по контракту – не подавать газ для транзита через забронированные мощности, но при этом оплачивать эти мощности (принцип "качай или плати").

Это имеющаяся демонстрация того, что произойдет после запуска "Северного потока-2", если к тому времени Кремль не разблокирует доступ к транзиту через Украину для "третьих лиц". Например, чтобы европейские покупатели газа от "Газпрома" могли получать газ на границе Украина-РФ и чтобы они могли сами выбирать маршрут транзита из России в Европу.

Мы публично и не публично предупреждали наших партнеров в Германии и США, так может произойти и что прекращение физического транзита через Украину создаст огромные угрозы для Украины и для Европы. Кремль это делает намеренно.

В совместном заявлении США и Германии указано, что в случае использования Кремлем газа в качестве оружия, должна быть соответствующая реакция. Ждем теперь наложения санкций на 100% дочернюю компанию "Газпрома", оператора "Северного потока-2".

Чем раньше это произойдет, тем лучше, поскольку отсутствие действенных санкций уже создало ожидание со стороны "Газпрома", что ему на самом деле разрешено продолжать использовать газ как оружие против Украины и других стран, и что ему разрешат использовать "Северный поток-2" даже без соблюдения европейских правил.

Если бы таких ожиданий не было, то "Газпром" бы не уменьшал объемы транзита через Украину, по сравнению с прошлым годом (они понимали, что США из-за санкций не дадут им возможность запустить "Северный поток-2" в 2020 году).

P.S. Украина десятилетиями обеспечивала надежный транзит газа, а иногда даже экспорт в Венгрию. Без этого транзита Венгрии было бы очень сложно. Мы в полном соответствии с европейскими правилами создали "гарантированные мощности" (firm capacity) для транспортировки газа из Украины в Венгрию. А вот гарантированных мощностей для транспортировки газа из Венгрии в Украину венгерская сторона так и не создала. То есть Венгрия может гарантированно получать газ из Украины, а мы из Венгрии – нет. Вот такая "односторонняя" европейская интеграция пока у нас с Венгрией.

P.P.S. Могут спросить, почему я договорился и подписал такой "плохой" транзитный контракт? Потому что альтернативой, и это в лучшем случае, уже после всех переговоров на политическом уровне, было работать на условиях "Газпрома", как в старом контракте в интерпретации "Газпрома", то есть вообще без гарантии даже оплаты за забронированные мощности (мы обеспечиваем мощность, а они качают сколько хотят и оплачивают только фактические объемы прокачки). И доступ третьих сторон был бы технически невозможными. И еще тариф был бы меньше.