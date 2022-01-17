"Газпром" хочет "задним числом" повысить цену на газ для Польши

Российский "Газпром" инициировал обращение в Арбитражный суд в Стокгольме. В нем говорится о ретроспективном пересмотре ценовых условий газового контракта с польской компанией.

"Газпром экспорт" направил в адрес польской компании PGNiG требование о пересмотре с 1 ноября 2017 года цены на природный газ, который поставляют в рамках договора.

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"Газпром" хочет повысить цену на газ для Польши

По условиям контракта, через 3 года у "Газпром экспорта" возникло новое право требовать очередной пересмотр цены с 1 ноября 2020 года, которым он также воспользовался.

Учитывая то, что переговоры о пересмотре цены в соответствии с требованиями "Газпром экспорта" не привели к достижению договоренностей, российская компания передала эти споры на решение арбитражного трибунала,

– отметили в России.

В то же время PGNiG напомнила, что заявки "Газпрома" о повышении цены были поданы в ответ на запросы покупателя о ее снижении.

Регламент арбитража предусматривает, что польская компания имеет возможность подать свой ответ на заявление "Газпрома" в течение 30 дней.

Отношение PGNiG к российским проектам: что известно

Польская компания PGNiG является жестким противником российских энергетических проектов в Европе.

В частности, фирма обжаловала доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL – восточному сухопутному отводу от "Северного потока". Также она обратилась в суд с просьбой об отклонении заявки российской компании по освобождению от норм Газовой директивы ЕС. Речь идет о газопроводе "Северный поток-2" и процедуре сертификации оператора этого газопровода.

Более того, антимонопольный регулятор Польши наложил на участников проекта "Северный поток-2" штраф на сумму почти в 8 миллиардов долларов.

Поэтому PGNiG называет "Газпром" виновником проблем газового рынка страны.

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